Dolu izi var diye yüzlerce ton armut dalında çürümeye terk edildi

Pes dedirten uygulama y\u00fczlerce ton armutu vatanda\u015f\u0131n midesi yerine toprakta \u00e7\u00fcr\u00fcmeye terk etti. ,Kestel il\u00e7esinin Dudakl\u0131 k\u00f6y\u00fc, bundan 3 ay \u00f6nce dolu felaketi ya\u015fad\u0131. 3 ay \u00f6nce ya\u011fan dolu yeni b\u00fcy\u00fcmeye ba\u015flayan deveci armutlar\u0131na b\u00fcy\u00fck zarar verdi. Armutlar\u0131n \u00fczerinde dolu izleri kald\u0131. ,\u00dczerinde dolu izi olan armutlar\u0131 kimse almay\u0131nca k\u00f6ydeki 50 hanenin y\u00fczlerce ton armudu dal\u0131nda \u00e7\u00fcr\u00fcmeye b\u0131rak\u0131ld\u0131.\r\n,K\u00f6yl\u00fcler, armutlar mill\u00ee servet oldu\u011funu belirterek, yetkililerden yard\u0131m talep etti. ,Y\u00fcz ton armudu dal\u0131nda \u00e7\u00fcr\u00fcmeyi bekleyen Ali Yemenici, "K\u00f6y\u00fcm\u00fcze 3 ay \u00f6nce \u015fiddetli dolu ya\u011fd\u0131. Dolu armutlara b\u00fcy\u00fck zarar verdi. \u00dczerinde dolu izleri olan armutlar\u0131m\u0131z\u0131 kimse alm\u0131yor. Armutlar\u0131m\u0131z dal\u0131nda \u00e7\u00fcr\u00fcmeye terk edildi. \r\n,Bu mill\u00ee servet, bu k\u00f6yde bu \u015fekilde ma\u011fdur olan 50 hane var. Sadece benim 100 ton armudum \u00e7\u00fcr\u00fcmeye ba\u015flad\u0131. Yetkililerden yard\u0131m bekliyoruz" dedi.,Ald\u0131\u011f\u0131 darbe sebebiyle baz\u0131 armutlar \u00e7\u00fcr\u00fcmeye ba\u015flad\u0131. Hasat zaman\u0131 ge\u00e7meye ba\u015flayan armutlar bir an \u00f6nce dal\u0131ndan toplanmazsa vatanda\u015f\u0131n midesi yerine topra\u011fa d\u00fc\u015f\u00fcp \u00e7\u00fcr\u00fcyecek.\r\n,.