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Türkiye Gazetesi

Mutlu Kaya’yı başından vuran zanlı tahliye oluyor: ‘Beni öldürecek’ deyip yardım istedi

Mutlu Kaya’yı başından vuran zanlı tahliye oluyor: ‘Beni öldürecek’ deyip yardım istedi

Bir televizyon programı yarışmasında Sibel Can'ın keşfettiği ve 2015 yılında Diyarbakır’da ses yarışmasında adını duyurduktan sonra erkek arkadaşı tarafından başından vurulan Mutlu Kaya, hayatta kalmayı başardı. Ağır yaralanan ve yıllardır mücadele veren Kaya, uzun aradan sonra İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuştu. Tedavisinin ardından yeni yeni yürümeye başlayan Kaya, kendisini vuran Zanlı’nın yakında tahliye olacağını, kendisini yeniden öldürme girişiminde bulunabileceğini söyleyerek yardım çağrısı yaptı.

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