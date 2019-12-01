Müze görünümlü terzi!

Makedonya'da \u00f6\u011frendi\u011fi terzili\u011fi 50 y\u0131ld\u0131r Bursa'da devam ettiren Hakk\u0131 Demir, son 15 y\u0131ld\u0131r antika e\u015fyalar toplamaya ba\u015flad\u0131.,Terzi d\u00fckkan\u0131n\u0131n m\u00fcze gibi oldu\u011funu duyan baz\u0131 vatanda\u015flar ise sadece antikalar\u0131 incelemek i\u00e7in ziyaret ediyor.,Her hafta pazar g\u00fcn\u00fc kurulan antika pazar\u0131na aksatmadan 15 y\u0131ld\u0131r gidip al\u0131\u015fveri\u015f yapan usta, d\u00fckkan\u0131n\u0131 adeta m\u00fczeye \u00e7evirdi. ,Her biri birbirinden farkl\u0131 y\u00fczlerce y\u0131ll\u0131k tarihi e\u015fyalardan Demir'in d\u00fckkan\u0131nda 5 bin antika e\u015fya mevcut.,"Antika e\u015fyalara ayr\u0131 bir merak\u0131m vard\u0131. 15 y\u0131l \u00f6nce toplamaya ba\u015flad\u0131m. Bursa'da her pazar g\u00fcn\u00fc kurulan hurda pazar\u0131na giderek burada bende olmayan antika e\u015fyalar\u0131 toplay\u0131p d\u00fckkan\u0131mda te\u015fhir ediyorum.",Terzi d\u00fckkan\u0131na pantolon, g\u00f6mlek, ceket ve elbise diktirmek i\u00e7in gelen vatanda\u015flar kendilerini m\u00fczeye gelmi\u015f gibi hissediyor. D\u00fckkana gelen m\u00fc\u015fteriler g\u00f6zlerini antikalar\u0131 incelemekten alam\u0131yor.,Terzili\u011fi 11 ya\u015f\u0131ndayken Makedonya'da \u00f6\u011frendi\u011fini ifade eden Hakk\u0131 Demir, "50 y\u0131ld\u0131r terzilik yap\u0131yorum. 1969 y\u0131l\u0131nda T\u00fcrkiye'ye geldik. Bursa'da 50 y\u0131ld\u0131r terzilik yap\u0131yorum.","Gelen m\u00fc\u015fteriler \u00e7ok \u015fa\u015f\u0131r\u0131yor. Burada uzun vakit ge\u00e7iriyorlar. Sadece burada sergiledi\u011fim antikalar\u0131 g\u00f6rmek i\u00e7in gelen insanlar da var resim \u00e7ekinip payla\u015f\u0131yorlar. D\u00fckkan\u0131mda 5 bin tane antika e\u015fya var. \u00d6lene kadar toplamaya devam edece\u011fim" dedi.,