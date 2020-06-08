Nadir görülen geyik böceği Osmaniye’de ortaya çıktı

T\u00fcrkiye\u2019de koruma alt\u0131nda bulunan ve sadece Hatay\u2019\u0131n Amanos da\u011flar\u0131nda ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 bilinen nesli t\u00fckenmekte olan Geyik B\u00f6ce\u011fi, Osmaniye\u2019nin Kadirli il\u00e7esinde bulundu.,Nesli t\u00fckenmekte oldu\u011fu i\u00e7in koruma alt\u0131nda bulunan ve ya\u015fam alanlar\u0131n\u0131n geni\u015fletilmesi i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar y\u00fcr\u00fct\u00fclen, T\u00fcrkiye\u2019de sadece Hatay\u2019\u0131n Amanos da\u011flar\u0131nda ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 bilinen ve bilimsel ad\u0131 "Lucanus cervus" olan geyik b\u00f6ce\u011fi, Osmaniye\u2019nin Kadirli il\u00e7esinde bir evde bulundu.\r\n,Kadirli il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 \u015eabapl\u0131 k\u00f6y\u00fcnde ya\u015fayan \u00d6zkan \u00d6zeser evde olduk\u00e7a b\u00fcy\u00fck g\u00f6r\u00fcn\u00fcml\u00fc ve ilgin\u00e7 \u015fekli olan bir b\u00f6cek g\u00f6rd\u00fc. B\u00f6ce\u011fi yakalay\u0131p kavanoza koyan \u00d6zkan \u00d6zeser internetten yapt\u0131\u011f\u0131 ara\u015ft\u0131rmada b\u00f6ce\u011fin geyik b\u00f6ce\u011fi oldu\u011funu \u00f6\u011frendi. Durumu hemen yetkililere bildiren \u00d6zeser, \u201cHayat\u0131mda ilk defa b\u00f6yle bir b\u00f6cek t\u00fcr\u00fc g\u00f6rd\u00fcm. Ara\u015ft\u0131rd\u0131m geyik b\u00f6ce\u011fiymi\u015f. Ben de do\u011fa korumay\u0131 arad\u0131m, b\u00f6ce\u011fi kendilerine teslim ettim. B\u00f6cek, 10 santim uzunlu\u011funda olduk\u00e7a b\u00fcy\u00fck bir b\u00f6cek\u201d dedi.\r\n,\u0130hbar \u00fczerine \u015eabapl\u0131 k\u00f6y\u00fcne gelen Do\u011fa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, Kadirli Karatepe Aslanta\u015f Milli Park \u015eefli\u011fi yetkilileri, kavanoz i\u00e7erisindeki geyik b\u00f6ce\u011fini teslim ald\u0131.\r\n,B\u00f6ce\u011fi teslim alan yetkili, b\u00f6ce\u011fin herhangi bir sa\u011fl\u0131k problemi olup olmad\u0131\u011f\u0131 konusunda inceleme yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 ard\u0131ndan da do\u011fal ya\u015fam alan\u0131na b\u0131rak\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. T\u00fcrkiye\u2019de sat\u0131\u015f ve al\u0131\u015f yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131n tespiti halinde a\u011f\u0131r cezalar veriliyor. \u00d6zellikle Japonlar\u0131n b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6sterdi\u011fi geyik b\u00f6cekleri Japonlar taraf\u0131ndan kurutulup yenildi\u011fi takdirde kad\u0131nlar\u0131n hamile kalmas\u0131nda yard\u0131mc\u0131 oldu\u011funa inan\u0131l\u0131yor.