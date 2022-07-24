Namaza giden vatandaşlar dehşete düştü! Cami bahçesinde asılı ceset bulundu

\u00c7\u00fcnk\u00fc kar\u015f\u0131lar\u0131nda cami bah\u00e7esine as\u0131lm\u0131\u015f bir ceset vard\u0131., Manzara kar\u015f\u0131s\u0131nda donup kalan vatanda\u015flar apar topar 112 Acil sa\u011fl\u0131k ve polis ekiplerine haber verdi.,Atakum il\u00e7esi \u00c7ak\u0131rlar Yal\u0131 Mahallesi'ndeki Yal\u0131 Camii'nin bah\u00e7esinde bug\u00fcn meydana gelen olayda aminin bah\u00e7esinde bir ki\u015finin a\u011faca as\u0131l\u0131 oldu\u011funu g\u00f6ren vatanda\u015flar olay\u0131 polise haber verdi. ,Biraz daha yak\u0131na gelince g\u00f6r\u00fcnt\u00fcye net g\u00f6renler adeta deh\u015fete d\u00fc\u015ft\u00fc.,Camiye geldiklerinde bah\u00e7ede farkl\u0131 bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fc ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131lar.,Her g\u00fcn yapt\u0131klar\u0131 gibi namaz gitmek isteyen vatanda\u015flar caminin yolun tuttu. ,Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.,Polis ipe as\u0131l\u0131 \u015fahs\u0131n Ferhat Keskin (32) oldu\u011funu ve hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini tespit etti. Keskin'in \u00f6l\u00fcm\u00fc \u015f\u00fcpheli bulunarak, olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.