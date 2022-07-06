NASA Ay'ı incelemek için göndermişti: Yeni uydudan haber alınamıyor

"CubeSat" kategorisindeki uydunun, toplayaca\u011f\u0131 verileri NASA'ya g\u00f6ndererek insanl\u0131\u011f\u0131n yeniden Ay'a ini\u015fi i\u00e7in gerekli \u00f6n bilgileri sa\u011flamas\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyordu.,.,NASA Ay\u2019\u0131 incelemek i\u00e7in g\u00f6nderdi\u011fi yeni uydu ile ilgili d\u00fcn a\u00e7\u0131klama yapt\u0131. NASA S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Sarah Frazier, ileti\u015fime neden olan problemi \u00e7\u00f6zmek ve yeniden temas kurmak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Frazier, CAPSTONE\u2019un do\u011fru y\u00f6r\u00fcngeye yerle\u015fmesi i\u00e7in yeterli miktarda yak\u0131t\u0131 oldu\u011funu aktard\u0131.\r\n\r\n,NASA S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Sarah Frazier, d\u00fcn D\u00fcnya y\u00f6r\u00fcngesinden ba\u015far\u0131yla ayr\u0131lan, mikrodalga f\u0131r\u0131n b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki uzay arac\u0131 CAPSTONE ile ileti\u015fim s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,Roket, 28 Haziran'da Yeni Zelanda'n\u0131n Mahia Yar\u0131madas\u0131'ndaki Roket Laboratuvar\u0131 F\u0131rlatma Kompleksi 1'den f\u0131rlat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.,Yakla\u015f\u0131k 25 kilogram oldu\u011fu belirtilen CAPSTONE ile ba\u011flant\u0131n\u0131n ne zaman koptu\u011fu bilinmiyor ancak sorunun d\u00fcnya y\u00f6r\u00fcngesinden \u00e7\u0131kt\u0131ktan sonra olu\u015ftu\u011fu tahmin ediliyor.