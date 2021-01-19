NASA'dan Türkiye paylaşımı!

Amerikan Havac\u0131l\u0131k ve Uzay Dairesi'nden (NASA) yeni bir T\u00fcrkiye payla\u015f\u0131m\u0131 geldi. NASA bu defa T\u00fcrkiye'nin yer alt\u0131 su rezervlerini g\u00f6steren bir harita yay\u0131nlad\u0131.\r\n\r\n,Geride b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131m\u0131z 2020'nin son aylar\u0131nda T\u00fcrkiye'de ya\u011f\u0131\u015f oranlar\u0131 neredeyse her ay ortalaman\u0131n alt\u0131nda kald\u0131. \r\n\r\n,Ya\u011f\u0131\u015f oranlar\u0131ndaki d\u00fc\u015f\u00fc\u015f baraj seviyelerini etkimi\u015f durumda. Son g\u00fcnlerde g\u00f6r\u00fclen etkili kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n bu baraj seviyelerini art\u0131rmas\u0131 beklense de NASA'n\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131na g\u00f6re kurakl\u0131k sorunu ciddi bir seviyede. \r\n\r\n,Gravity Recovery and Climate Experiment Follow On (GRACE-FO) uydular\u0131yla 11 Ocak 2021 itibar\u0131yla T\u00fcrkiye'deki yer alt\u0131 sular\u0131n\u0131n durumu hesapland\u0131.\r\n\r\n,Yay\u0131nlanan karedeki mavi k\u0131s\u0131mlar, normalden fazla su olan b\u00f6lgeleri, k\u0131rm\u0131z\u0131 ve turuncu renkteki k\u0131s\u0131mlar ise normalden az su olan b\u00f6lgeleri g\u00f6steriyor. \r\n\r\n,Ba\u015fka bir deyi\u015fle s\u00f6z konusu hesaplamaya g\u00f6re, T\u00fcrkiye'deki yer alt\u0131 sular\u0131 ortalama seviyenin alt\u0131nda.