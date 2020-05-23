NASA karantinaya girecek elemanlar arıyor! İşte aranan kriterler

Neredeyse gezegenimizdeki her \u00fclkede g\u00f6r\u00fclen salg\u0131n sonras\u0131 ortaya \u00e7\u0131kan bu \u2018yeni normal\u2019 sonras\u0131 NASA da benzer bir ad\u0131m atmaya haz\u0131rlan\u0131yor.,Koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131yla birlikte gezegenimizin d\u00f6rt bir yan\u0131nda milyonlarca insan karantina ve izole ya\u015fam tarz\u0131n\u0131 deneyimlemek zorunda kald\u0131. ,NASA bu kapsamda se\u00e7ilecek ki\u015filerin Rusya\u2019da bir tesiste 8 ay ge\u00e7irece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. ,Fox News\u2019ta yer alan habere g\u00f6re, Amerikan Ulusal Havac\u0131l\u0131k ve Uzay Ajans\u0131 (NASA), 8 ay boyunca d\u0131\u015f d\u00fcnyadan izole bir ya\u015fam s\u00fcrecek g\u00f6n\u00fcll\u00fcler ar\u0131yor.,NASA\u2019dan yap\u0131lan resmi duyuruya g\u00f6re uzay ajans\u0131 bu proje kapsam\u0131nda NASA seyahatinin insanlar \u00fczerindeki etkilerini saptamay\u0131 planl\u0131yor.,NASA\u2019n\u0131n karantina projesi kapsam\u0131nda se\u00e7ilecek ki\u015filer bunun i\u00e7in maa\u015f da alacaklar. ,Resmi sitede bulunan ba\u015fvuru \u015fartlar\u0131 aras\u0131nda 30 - 55 ya\u015flar\u0131 aras\u0131nda ABD vatanda\u015f\u0131 olmak ile ak\u0131c\u0131 bir \u0130ngilizce ve Rus\u00e7a bilmek yer al\u0131yor.,Ancak NASA hen\u00fcz bu projede yer alacak ki\u015filere \u00f6denecek maa\u015f\u0131 a\u00e7\u0131klamad\u0131. (NTV)