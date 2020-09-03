NASA'nın uzay aracı Dünya'ya düştü

Asteroid zannedilen Amerikan Havac\u0131l\u0131k Uzay Ajans\u0131'n\u0131n (NASA), uzay arac\u0131 D\u00fcnya'ya d\u00fc\u015ft\u00fc.,Ancak sonraki g\u00f6zlemler, bunun asteroid de\u011fil, asl\u0131nda insan yap\u0131m\u0131 bir cisim oldu\u011funu ortaya \u00e7\u0131kard\u0131. \r\n\r\n\u0130ngiliz Independent gazetesinde yer alan habere g\u00f6re, Cumartesi g\u00fcn\u00fc G\u00fcney Pasifik \u00fczerinden D\u00fcnya'ya d\u00fc\u015fen ara\u00e7 bir hasara neden olmad\u0131. ,NASA ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde uzay arac\u0131n\u0131n gezegenimize veya \u00fczerindeki herhangi birine tehdit olu\u015fturmad\u0131\u011f\u0131na dair kamuoyuna g\u00fcvence vermi\u015fti. ,NASA uzay arac\u0131n\u0131n g\u00fcvenli \u015fekilde D\u00fcnya'ya d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ve atmosferde yand\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu. \r\n\r\nAtmosfere girdikten sonra yanan uzay arac\u0131 pek ki\u015fi taraf\u0131ndan asteroid olarak alg\u0131land\u0131. ,1964 y\u0131l\u0131nda f\u0131rlat\u0131lan Orbiting Geophysics Observatory 1 (OGO-1) isimli uzay arac\u0131 5 y\u0131l boyunca g\u00f6rev yapm\u0131\u015f, 1969'da bilim insanlar\u0131n\u0131n daha fazla veri elde edemedi\u011fi noktada ara\u00e7 bekleme moduna al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131. (NTV)