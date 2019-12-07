NATO en güçlü ülkeleri açıkladı! İşte Türkiye'nin sıralaması

Toplam n\u00fcfus: 7,057,504 Mevcut insan g\u00fcc\u00fc: 3,278,916 Toplam askeri personel: 36,150 Aktif personel: 33,150 Toplam hava g\u00fcc\u00fc: 56 Sava\u015f tanklar\u0131: 2,440 Z\u0131rhl\u0131 Sava\u015f Arac\u0131: 3,900 Toplam deniz varl\u0131klar\u0131: 29 Savunma b\u00fct\u00e7esi: 700 milyon dolar,Savunma b\u00fct\u00e7eleri, personel say\u0131s\u0131, teknolojik geli\u015fmi\u015flik, i\u015f g\u00fcc\u00fc gibi kriterler g\u00f6z \u00f6n\u00fcne al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 listeye g\u00f6re i\u015fte NATO'nun en g\u00fc\u00e7l\u00fc 15 ordusu.\r\n,Toplam n\u00fcfus: 21,457,116 Mevcut insan g\u00fcc\u00fc: 11,007,501 Toplam askeri personel: 120,000 Aktif personel: 70,000 Toplam hava g\u00fcc\u00fc: 151 Sava\u015f tanklar\u0131: 717 Z\u0131rhl\u0131 Sava\u015f Arac\u0131: 1400 Toplam deniz varl\u0131klar\u0131: 48 Savunma b\u00fct\u00e7esi: 2,1 milyar dolar,Toplam n\u00fcfus: 5,372,191 Mevcut insan g\u00fcc\u00fc: 2,170,365 Toplam askeri personel: 64,000 Aktif personel: 24,000 Toplam hava g\u00fcc\u00fc: 183 Sava\u015f tanklar\u0131: 36 Z\u0131rhl\u0131 Sava\u015f Arac\u0131: 777 Toplam deniz varl\u0131klar\u0131: 62 Savunma b\u00fct\u00e7esi: 7 milyar dolar,Toplam n\u00fcfus: 17,151,228 Mevcut insan g\u00fcc\u00fc: 7,820,960 Toplam askeri personel: 40,500 Aktif personel: 35,500 Toplam hava g\u00fcc\u00fc: 161 Sava\u015f tanklar\u0131: 18 Z\u0131rhl\u0131 Sava\u015f Arac\u0131: 1,014 Toplam deniz varl\u0131klar\u0131: 56 Savunma b\u00fct\u00e7esi: 9,8 milyar dolar,Toplam n\u00fcfus: 10,686,269 Mevcut insan g\u00fcc\u00fc: 5,011,174 Toplam askeri personel: 25,000 Aktif personel: 25,000 Toplam hava g\u00fcc\u00fc: 100 Sava\u015f tanklar\u0131: 116 Z\u0131rhl\u0131 Sava\u015f Arac\u0131: 437 Toplam deniz varl\u0131klar\u0131: - Savunma b\u00fct\u00e7esi: 2,5 milyar dolar,Toplam n\u00fcfus: 10,761,573 Mevcut insan g\u00fcc\u00fc: 4,993,347 Toplam askeri personel: 360,500 Aktif personel: 140,000 Toplam hava g\u00fcc\u00fc: 566 Sava\u015f tanklar\u0131: 1,254 Z\u0131rhl\u0131 Sava\u015f Arac\u0131: 2,550 Toplam deniz varl\u0131klar\u0131: 115 Savunma b\u00fct\u00e7esi: 6,5 milyar dolar,Toplam n\u00fcfus: 38,420,687 Mevcut insan g\u00fcc\u00fc: 18,826,137 Toplam askeri personel: 105,00 Aktif personel: 105,00 Toplam hava g\u00fcc\u00fc: 469 Sava\u015f tanklar\u0131: 1,100 Z\u0131rhl\u0131 Sava\u015f Arac\u0131: 2,411 Toplam deniz varl\u0131klar\u0131: 83 Savunma b\u00fct\u00e7esi: 9,3 milyar dolar,Toplam n\u00fcfus: 35,881,659 Mevcut insan g\u00fcc\u00fc: 16,110,865 Toplam askeri personel: 94,000 Aktif personel: 64,000 Toplam hava g\u00fcc\u00fc: 384 Sava\u015f tanklar\u0131: 80 Z\u0131rhl\u0131 Sava\u015f Arac\u0131: 2,000 Toplam deniz varl\u0131klar\u0131: 63 Savunma b\u00fct\u00e7esi: 21,2 milyar dolar,Toplam n\u00fcfus: 49,331,076 Mevcut insan g\u00fcc\u00fc: 23,136,275 Toplam askeri personel: 139,500 Aktif personel: 124,000 Toplam hava g\u00fcc\u00fc: 522 Sava\u015f tanklar\u0131: 327 Z\u0131rhl\u0131 Sava\u015f Arac\u0131: 2,040 Toplam deniz varl\u0131klar\u0131: 46 Savunma b\u00fct\u00e7esi: 11,6 milyar dolar,Toplam n\u00fcfus: 62,246,674 Mevcut insan g\u00fcc\u00fc: 28,011,003 Toplam askeri personel: 357,000 Aktif personel: 175,000 Toplam hava g\u00fcc\u00fc: 831 Sava\u015f tanklar\u0131: 200 Z\u0131rhl\u0131 Sava\u015f Arac\u0131: 4,000 Toplam deniz varl\u0131klar\u0131: 143 Savunma b\u00fct\u00e7esi: 29,2 milyar dolar,Toplam n\u00fcfus: 80,457,737 Mevcut insan g\u00fcc\u00fc: 37,010,559 Toplam askeri personel: 208,641 Aktif personel: 178,641 Toplam hava g\u00fcc\u00fc: 613 Sava\u015f tanklar\u0131: 900 Z\u0131rhl\u0131 Sava\u015f Arac\u0131: 8,389 Toplam deniz varl\u0131klar\u0131: 81 Savunma b\u00fct\u00e7esi: 49,1 milyar dolar,Toplam n\u00fcfus: 81,257,239 Mevcut insan g\u00fcc\u00fc: 41,847,478 Toplam askeri personel: 735,000 Aktif personel: 355,000 Toplam hava g\u00fcc\u00fc: 1,067 Sava\u015f tanklar\u0131: 3,200 Z\u0131rhl\u0131 Sava\u015f Arac\u0131: 9,500 Toplam deniz varl\u0131klar\u0131: 194 Savunma b\u00fct\u00e7esi: 8,6 milyar dolar,Toplam n\u00fcfus: 65,105,246 Mevcut insan g\u00fcc\u00fc: 29,948,413 Toplam askeri personel: 233,000 Aktif personel: 150,000 Toplam hava g\u00fcc\u00fc: 811 Sava\u015f tanklar\u0131: 331 Z\u0131rhl\u0131 Sava\u015f Arac\u0131: 4,607 Toplam deniz varl\u0131klar\u0131: 76 Savunma b\u00fct\u00e7esi: 47,5 milyar dolar,Toplam n\u00fcfus: 67,364,357 Mevcut insan g\u00fcc\u00fc: 30,111,868 Toplam askeri personel: 388,635 Aktif personel: 205,000 Toplam hava g\u00fcc\u00fc: 1,248 Sava\u015f tanklar\u0131: 406 Z\u0131rhl\u0131 Sava\u015f Arac\u0131: 6,300 Toplam deniz varl\u0131klar\u0131: 118 Savunma b\u00fct\u00e7esi: 40,5 milyar dolar,Toplam n\u00fcfus: 329,256,465 Mevcut insan g\u00fcc\u00fc: 144,872,845 Toplam askeri personel: 2,141,900 Aktif personel: 1,281,900 Toplam hava g\u00fcc\u00fc: 13,398 Sava\u015f tanklar\u0131: 6,287 Z\u0131rhl\u0131 Sava\u015f Arac\u0131: 39,223 Toplam deniz varl\u0131klar\u0131: 415 Savunma b\u00fct\u00e7esi