NATO Liderler Zirvesi başladı

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, foto\u011fraf \u00e7ekimi s\u0131ras\u0131nda en \u00f6n s\u0131rada \u0130ngiltere Ba\u015fbakan\u0131 Boris Johnson ve Slovenya Ba\u015fbakan\u0131 Robert Golop'un yan\u0131nda yer ald\u0131.\r\n\r\n\r\n, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, zirve \u00f6ncesi \u00fcye \u00fclkelerin devlet ve h\u00fck\u00fcmet ba\u015fkanlar\u0131 ile bir araya gelerek aile foto\u011fraf\u0131 \u00e7ekimine kat\u0131ld\u0131.,.,.NATO liderleri bug\u00fcn NATO Devlet ve H\u00fck\u00fcmet Ba\u015fkanlar\u0131 Zirvesi i\u00e7in \u0130spanya\u2019n\u0131n ba\u015fkenti Madrid\u2019de topland\u0131.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, ikili g\u00f6r\u00fc\u015fmeleri \u00e7er\u00e7evesinde Madrid'deki IFEMA Fuar Merkezi'nde Fransa Cumhurba\u015fkan\u0131 Emmanuel Macron ile bir araya gelmi\u015fti.\r\n,\u0130spanya'n\u0131n ba\u015fkenti Madrid'de d\u00fczenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde resmi oturum ba\u015flad\u0131. Liderler, resmi oturum ba\u015flamadan \u00f6nce aile foto\u011fraf\u0131 \u00e7ektirdi.\r\n,\u0130\u015fte tarihi zirveden gelen ilk foto\u011fraflar...