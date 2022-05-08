NATO'nun en güçlü orduları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

NATO üyesi ülkelerin orduları savunma bütçeleri, personel sayısı, teknolojik gelişmişlik, iş gücü gibi kriterlere göre kıyaslandı. İşte Türkiye'nin de olduğu orduların sıralaması...