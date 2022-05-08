NATO'nun en güçlü orduları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

NATO \u00fcyesi \u00fclkelerin ordular\u0131 savunma b\u00fct\u00e7eleri, personel say\u0131s\u0131, teknolojik geli\u015fmi\u015flik, i\u015f g\u00fcc\u00fc gibi kriterlere g\u00f6re k\u0131yasland\u0131. \u0130\u015fte T\u00fcrkiye'nin de oldu\u011fu ordular\u0131n s\u0131ralamas\u0131...,Toplam n\u00fcfus: 10,686,269\r\n\r\nMevcut insan g\u00fcc\u00fc: 5,011,174\r\n\r\nToplam askeri personel: 25,000\r\n\r\nAktif personel: 25,000\r\n\r\nToplam hava g\u00fcc\u00fc: 100\r\n\r\nSava\u015f tanklar\u0131: 116\r\n\r\nZ\u0131rhl\u0131 Sava\u015f Arac\u0131: 437\r\n\r\nToplam deniz varl\u0131klar\u0131: -\r\n\r\nSavunma b\u00fct\u00e7esi: 2,5 milyar dolar,Toplam n\u00fcfus: 10,761,573\r\n\r\nMevcut insan g\u00fcc\u00fc: 4,993,347\r\n\r\nToplam askeri personel: 360,500\r\n\r\nAktif personel: 140,000\r\n\r\nToplam hava g\u00fcc\u00fc: 566\r\n\r\nSava\u015f tanklar\u0131: 1,254\r\n\r\nZ\u0131rhl\u0131 Sava\u015f Arac\u0131: 2,550\r\n\r\nToplam deniz varl\u0131klar\u0131: 115\r\n\r\nSavunma b\u00fct\u00e7esi: 6,5 milyar dolar,Toplam n\u00fcfus: 17,151,228\r\n\r\nMevcut insan g\u00fcc\u00fc: 7,820,960\r\n\r\nToplam askeri personel: 40,500\r\n\r\nAktif personel: 35,500\r\n\r\nToplam hava g\u00fcc\u00fc: 161\r\n\r\nSava\u015f tanklar\u0131: 18\r\n\r\nZ\u0131rhl\u0131 Sava\u015f Arac\u0131: 1,014\r\n\r\nToplam deniz varl\u0131klar\u0131: 56\r\n\r\nSavunma b\u00fct\u00e7esi: 9,8 milyar dolar,Toplam n\u00fcfus: 21,457,116\r\n\r\nMevcut insan g\u00fcc\u00fc: 11,007,501\r\n\r\nToplam askeri personel: 120,000\r\n\r\nAktif personel: 70,000\r\n\r\nToplam hava g\u00fcc\u00fc: 151\r\n\r\nSava\u015f tanklar\u0131: 717\r\n\r\nZ\u0131rhl\u0131 Sava\u015f Arac\u0131: 1400\r\n\r\nToplam deniz varl\u0131klar\u0131: 48\r\n\r\nSavunma b\u00fct\u00e7esi: 2,1 milyar dolar,Toplam n\u00fcfus: 329,256,465\r\n\r\nMevcut insan g\u00fcc\u00fc: 144,872,845\r\n\r\nToplam askeri personel: 2,141,900\r\n\r\nAktif personel: 1,281,900\r\n\r\nToplam hava g\u00fcc\u00fc: 13,398\r\n\r\nSava\u015f tanklar\u0131: 6,287\r\n\r\nZ\u0131rhl\u0131 Sava\u015f Arac\u0131: 39,223\r\n\r\nToplam deniz varl\u0131klar\u0131: 415\r\n\r\nSavunma b\u00fct\u00e7esi: 716 milyar dolar\r\n\r\n(Kaynak: Haber7),Toplam n\u00fcfus: 35,881,659\r\n\r\nMevcut insan g\u00fcc\u00fc: 16,110,865\r\n\r\nToplam askeri personel: 94,000\r\n\r\nAktif personel: 64,000\r\n\r\nToplam hava g\u00fcc\u00fc: 384\r\n\r\nSava\u015f tanklar\u0131: 80\r\n\r\nZ\u0131rhl\u0131 Sava\u015f Arac\u0131: 2,000\r\n\r\nToplam deniz varl\u0131klar\u0131: 63\r\n\r\nSavunma b\u00fct\u00e7esi: 21,2 milyar dolar,Toplam n\u00fcfus: 38,420,687\r\n\r\nMevcut insan g\u00fcc\u00fc: 18,826,137\r\n\r\nToplam askeri personel: 105,00\r\n\r\nAktif personel: 105,00\r\n\r\nToplam hava g\u00fcc\u00fc: 469\r\n\r\nSava\u015f tanklar\u0131: 1,100\r\n\r\nZ\u0131rhl\u0131 Sava\u015f Arac\u0131: 2,411\r\n\r\nToplam deniz varl\u0131klar\u0131: 83\r\n\r\nSavunma b\u00fct\u00e7esi: 9,3 milyar dolar,Toplam n\u00fcfus: 49,331,076\r\n\r\nMevcut insan g\u00fcc\u00fc: 23,136,275\r\n\r\nToplam askeri personel: 139,500\r\n\r\nAktif personel: 124,000\r\n\r\nToplam hava g\u00fcc\u00fc: 522\r\n\r\nSava\u015f tanklar\u0131: 327\r\n\r\nZ\u0131rhl\u0131 Sava\u015f Arac\u0131: 2,040\r\n\r\nToplam deniz varl\u0131klar\u0131: 46\r\n\r\nSavunma b\u00fct\u00e7esi: 11,6 milyar dolar,Toplam n\u00fcfus: 5,372,191\r\n\r\nMevcut insan g\u00fcc\u00fc: 2,170,365\r\n\r\nToplam askeri personel: 64,000\r\n\r\nAktif personel: 24,000\r\n\r\nToplam hava g\u00fcc\u00fc: 183\r\n\r\nSava\u015f tanklar\u0131: 36\r\n\r\nZ\u0131rhl\u0131 Sava\u015f Arac\u0131: 777\r\n\r\nToplam deniz varl\u0131klar\u0131: 62\r\n\r\nSavunma b\u00fct\u00e7esi: 7 milyar dolar,Toplam n\u00fcfus: 62,246,674\r\n\r\nMevcut insan g\u00fcc\u00fc: 28,011,003\r\n\r\nToplam askeri personel: 357,000\r\n\r\nAktif personel: 175,000\r\n\r\nToplam hava g\u00fcc\u00fc: 831\r\n\r\nSava\u015f tanklar\u0131: 200\r\n\r\nZ\u0131rhl\u0131 Sava\u015f Arac\u0131: 4,000\r\n\r\nToplam deniz varl\u0131klar\u0131: 143\r\n\r\nSavunma b\u00fct\u00e7esi: 29,2 milyar dolar,Toplam n\u00fcfus: 65,105,246\r\n\r\nMevcut insan g\u00fcc\u00fc: 29,948,413\r\n\r\nToplam askeri personel: 233,000\r\n\r\nAktif personel: 150,000\r\n\r\nToplam hava g\u00fcc\u00fc: 811\r\n\r\nSava\u015f tanklar\u0131: 331\r\n\r\nZ\u0131rhl\u0131 Sava\u015f Arac\u0131: 4,607\r\n\r\nToplam deniz varl\u0131klar\u0131: 76\r\n\r\nSavunma b\u00fct\u00e7esi: 47,5 milyar dolar,Toplam n\u00fcfus: 67,364,357\r\n\r\nMevcut insan g\u00fcc\u00fc: 30,111,868\r\n\r\nToplam askeri personel: 388,635\r\n\r\nAktif personel: 205,000\r\n\r\nToplam hava g\u00fcc\u00fc: 1,248\r\n\r\nSava\u015f tanklar\u0131: 406\r\n\r\nZ\u0131rhl\u0131 Sava\u015f Arac\u0131: 6,300\r\n\r\nToplam deniz varl\u0131klar\u0131: 118\r\n\r\nSavunma b\u00fct\u00e7esi: 40,5 milyar dolar,Toplam n\u00fcfus: 7,057,504\r\n\r\nMevcut insan g\u00fcc\u00fc: 3,278,916\r\n\r\nToplam askeri personel: 36,150\r\n\r\nAktif personel: 33,150\r\n\r\nToplam hava g\u00fcc\u00fc: 56\r\n\r\nSava\u015f tanklar\u0131: 2,440\r\n\r\nZ\u0131rhl\u0131 Sava\u015f Arac\u0131: 3,900\r\n\r\nToplam deniz varl\u0131klar\u0131: 29\r\n\r\nSavunma b\u00fct\u00e7esi: 700 milyon dolar,Toplam n\u00fcfus: 80,457,737\r\n\r\nMevcut insan g\u00fcc\u00fc: 37,010,559\r\n\r\nToplam askeri personel: 208,641\r\n\r\nAktif personel: 178,641\r\n\r\nToplam hava g\u00fcc\u00fc: 613\r\n\r\nSava\u015f tanklar\u0131: 900\r\n\r\nZ\u0131rhl\u0131 Sava\u015f Arac\u0131: 8,389\r\n\r\nToplam deniz varl\u0131klar\u0131: 81\r\n\r\nSavunma b\u00fct\u00e7esi: 49,1 milyar dolar,Toplam n\u00fcfus: 81,257,239\r\n\r\nMevcut insan g\u00fcc\u00fc: 41,847,478\r\n\r\nToplam askeri personel: 735,000\r\n\r\nAktif personel: 355,000\r\n\r\nToplam hava g\u00fcc\u00fc: 1,067\r\n\r\nSava\u015f tanklar\u0131: 3,200\r\n\r\nZ\u0131rhl\u0131 Sava\u015f Arac\u0131: 9,500\r\n\r\nToplam deniz varl\u0131klar\u0131: 194\r\n\r\nSavunma b\u00fct\u00e7esi: 8,6 milyar dolar