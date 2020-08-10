Ne ceza yedi, ne kaza yaptı! Gelen tüm teklifleri reddediyor

Sivas\u2019ta ya\u015fayan \u0130zzet G\u00fcl, tek bir par\u00e7as\u0131 bile de\u011fi\u015fmeyen 28 ya\u015f\u0131ndaki otomobiline gelen t\u00fcm teklifleri reddediyor.,Sivas kent merkezinde ya\u015fayan \u0130zzet G\u00fcl'\u00fcn 24 y\u0131ld\u0131r sahibi oldu\u011fu otomobiline ilgisi dikkat \u00e7ekiyor. G\u00fcl, 1996 y\u0131l\u0131nda emekli oldu\u011funda sat\u0131n ald\u0131\u011f\u0131 otomobiline bug\u00fcne kadar g\u00f6z\u00fc gibi bakt\u0131. Temel bak\u0131mlar\u0131n\u0131n haricinde usta eli de\u011fmeyen 12 bin kilometredeki otomobil, orijinal otomobil tutkunlar\u0131n\u0131n i\u015ftah\u0131n\u0131 kabart\u0131yor. ,Otomobiliyle 1 tek ceza bile yemeyen G\u00fcl, arac\u0131yla hi\u00e7bir kazaya da kar\u0131\u015fmad\u0131. G\u00fcl, bir\u00e7ok ki\u015finin de\u011ferinin \u00fczerinde \u00fccret teklif edilmesine ra\u011fmen garaj\u0131ndan \u00e7\u0131karmad\u0131\u011f\u0131 otomobilini satmaya yana\u015fmad\u0131.,G\u00fcl, arac\u0131yla il d\u0131\u015f\u0131na yolculuk yapmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, \u201cBen Bu otomobili 1996 y\u0131l\u0131nda emekli oldu\u011fumda alm\u0131\u015ft\u0131m, K\u00f6y Hizmetlerinde \u00e7al\u0131\u015fan birisinden. Bu ara\u00e7 2 y\u0131ld\u0131r elimde. Ben bu arac\u0131n ikinci sahibiyim. Ben bu ara\u00e7la en \u00e7ok Ula\u015f il\u00e7esine ve K\u00fcpeli k\u00f6y\u00fcne gittim, geldim. Ben arabaya \u00e7ok binmem, evimiz \u015fehre \u00e7ok yak\u0131n. Sivas\u2019\u0131n Zara ve Ula\u015f il\u00e7esinden ba\u015fka yere gitmedim. Ben otomobilimle hi\u00e7 il d\u0131\u015f\u0131na gitmedim.,Bu ara\u00e7 hi\u00e7 il d\u0131\u015f\u0131na gitmedi. Ben yola \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131mda tabelalara bakar\u0131m, ka\u00e7 ile gitmem gerekiyorsa ondan d\u00fc\u015f\u00fck h\u0131zla giderim. Tabelada 80 yaz\u0131yorsa ben 60\u2019la giderim. Arabay\u0131 \u00e7ok kullanmam en fazla 5 dakikal\u0131k yola kullan\u0131r\u0131m, \u00e7ar\u015f\u0131ya gitmem. \u00c7ok \u015f\u00fck\u00fcr arac\u0131mla hi\u00e7 kaza yapmad\u0131m, ehliyeti ald\u0131m alal\u0131 arabamla hi\u00e7 kaza yapmad\u0131m. \u015e\u00fck\u00fcrler olsun ben ceza g\u00f6rmedim. Motoru hi\u00e7 tamir g\u00f6rmedi \u201c dedi.,Otomobilinin orijinal oldu\u011fu i\u00e7in taliplisinin \u00e7ok oldu\u011funu belirten G\u00fcl, \u201cAlmak isteyenler oluyor ama ben kimseye satm\u0131yorum. Almak isteyen \u00e7ok oluyor ama ben memnunum arabamdan satm\u0131yorum. Otomobilimin orijinal olmas\u0131 onlar\u0131n dikkatini \u00e7ekiyor. ,\u0130zzet G\u00fcl\u2019\u00fcn e\u015fi Firuze G\u00fcl e\u015finin otomobili fazla kullanmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, \u201c Otomobil 1996 y\u0131l\u0131ndan beri bizde. Ben arabay\u0131 kullanam\u0131yorum, ehliyetim yoktur. Biz bu arabayla hi\u00e7bir uzak yere gitmedik. Sivas\u2019\u0131n Zara ve Ula\u015f il\u00e7eleri birde K\u00fcpeli k\u00f6y\u00fcne gittik. Ba\u015fka bir yere gitmedik. E\u015fim arabaya \u00e7ok fazla kullanm\u0131yor. Evden bah\u00e7eye, bah\u00e7eden eve geliyor\u201c dedi.,KAYNAK: \u0130HA,Arabaya bak\u0131yorlar, hi\u00e7bir taraf de\u011fi\u015filmemi\u015f. Ben arabam\u0131 g\u00fcne\u015fe komam, so\u011fu\u011fa komam, \u00e7ukurlara vurmam. Arabam garaj\u0131mda durur. Arac\u0131m\u0131 24 y\u0131ld\u0131r her kullan\u0131m\u0131n\u0131n ard\u0131ndan garaja b\u0131rak\u0131r\u0131m\u201c dedi.