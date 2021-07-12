Ne Ege ne Akdeniz, burası Doğu'nun gizli denizi

T\u00fcrkiye'nin yar\u0131madas\u0131 konumundaki Elaz\u0131\u011f'da bulunan\r\nHazar G\u00f6l\u00fc derinli\u011fi ile ilk s\u0131rada yer al\u0131rken, 22 kilometre uzunlu\u011fa ve 6 kilometre geni\u015fli\u011fe sahip.,Arkada\u015flar\u0131yla birlikte Malatya\u2019dan geldiklerini belirten tatilcilerden Ramazan Eser, \u201cY\u00fczmeye geldik. Temiz ve g\u00fczel bir yer. Biraz da kalabal\u0131k bir yer. Hava \u00e7ok s\u0131cak. Malatya\u2019da g\u00f6let var ama buras\u0131 gibi de\u011fil. Buras\u0131 biraz sahili and\u0131r\u0131yor\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n,.,Elaz\u0131\u011f\u2019\u0131n Sivrice il\u00e7esinin g\u00fczel bir konuma sahip oldu\u011funu dile getiren Mehmet Ekinci ise Hazar G\u00f6l\u00fc\u2019n\u00fcn, \u00e7evresinin daha da geli\u015ftirilmesi ile birlikte bir \u015eile kadar iyi olabilece\u011fini kaydetti.\r\n\r\n,Havalar\u0131n \u0131s\u0131nmas\u0131yla birlikte vatanda\u015flar, Hazar G\u00f6l\u00fc'ne ak\u0131n etti. G\u00f6r\u00fcnt\u00fcler Akdeniz ve Ege'yi aratmad\u0131.,Arkada\u015flar\u0131yla birlikte tekne turu yapan Yasir Y\u0131lmaz da, \u201c\u0130lk defa geliyorum, iyi e\u011flendik. Baya\u011f\u0131 bir kalabal\u0131k var. \u0130leriye kadar gittik, suyu g\u00fczel\u201d dedi.\r\n\r\n, \u0130ki ada ve sakl\u0131 kenti bulunan Hazar G\u00f6l\u00fc \u00e7evresi, apart otel, kamp \u00e7ad\u0131r alanlar\u0131 ile tatilcilerin g\u00f6zde mekan\u0131 oldu.,K\u0131s\u0131tlamalar\u0131n kalkmas\u0131yla birlikte ciddi bir yo\u011funlu\u011fun oldu\u011funa dikkat \u00e7eken i\u015fletme sahibi \u0130brahim Bah\u00e7eci, \u201cArtan s\u0131cakl\u0131klardan dolay\u0131 G\u00fcneydo\u011fu, \u0130\u00e7 Anadolu ve Do\u011fu Anadolu b\u00f6lgelerindeki insanlar serinlemek i\u00e7in Hazar G\u00f6l\u00fc\u2019n\u00fc tercih ediyor. Hazar G\u00f6l\u00fc, do\u011fas\u0131n\u0131n ve havas\u0131n\u0131n temizli\u011finden dolay\u0131 insanlar\u0131n ilgi oda\u011f\u0131 haline geldi. \u015euan Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayacak bir \u015fekilde yo\u011fun bir kalabal\u0131k var. Herkes bu durumdan memnun bir \u015fekilde tatilini yap\u0131yor. K\u0131s\u0131tlamalar\u0131n kalkmas\u0131ndan sonra haftan\u0131n her g\u00fcn\u00fc yo\u011fun\u201d dedi.\r\n,Hazar G\u00f6l\u00fc'n\u00fcn k\u0131y\u0131lar\u0131 s\u0131cak havalar\u0131n etkisiyle tatilcilerin ak\u0131n\u0131na u\u011frad\u0131. \u00d6zellikle Diyarbak\u0131r, Malatya, Bing\u00f6l, Tunceli, Ad\u0131yaman, Gaziantep, \u015eanl\u0131urfa, Mardin ve Batman ba\u015fta olmak \u00fczere \u00e7evre illerdeki vatanda\u015flar, denize uzak olmalar\u0131 nedeniyle tatil i\u00e7in Hazar G\u00f6l\u00fc'n\u00fc tercih etti., Akdeniz ve Ege sahillerini aratmayan Hazar G\u00f6l\u00fc'nde tatilcilere \u015fezlong, \u015femsiye, deniz bisikleti, tekne turu gibi imkanlar da sa\u011flan\u0131yor.\r\n