Ne mazot masrafı var ne gübre! Oteller ve marketler bu meyvenin peşinde

Antalya\u2019n\u0131n Aksu il\u00e7esi \u0130hsaniye Mahallesi\u2019nde 2 dekar alanda tropikal meyveler yeti\u015ftiren G\u00fcll\u00fc G\u00fcrler, bu sene meyvelerine talebin oteller ve marketlerden geldi\u011fini s\u00f6yledi.,Beyaz, mor ve k\u0131rm\u0131z\u0131 renkte ejder meyveleri \u00fcrettiklerini s\u00f6yleyen G\u00fcrler, \u201cA\u011f\u0131rl\u0131kla k\u0131rm\u0131z\u0131 ejder meyvesi tercih ediliyor. Tozlanma i\u015fleminde beyaz \u00e7e\u015fit \u00f6nemli. Beyaz ejder meyvesinin tozunu k\u0131rm\u0131z\u0131 meyvelerimize vererek verim sa\u011fl\u0131yoruz. \u00dcr\u00fcnlerimiz yurt i\u00e7ine sat\u0131l\u0131yor. Rusya ve Ukrayna\u2019ya \u00e7ok gidiyordu. Sava\u015ftan dolay\u0131 g\u00f6nderemiyoruz. \u015eimdi oteller ve manavlara sat\u0131\u015f yap\u0131yoruz. \u0130lk meyvelerimizi adet fiyat\u0131 olarak 120 TL\u2019ye satt\u0131k. ,Ejder meyvesi yeti\u015ftirmek isteyen \u00fcreticilere tavsiyelerde de bulunan G\u00fcrler, \u201c\u00dcreticilerimiz alacak olduklar\u0131 fide \u00e7e\u015fitlerini \u00e7ok iyi ara\u015ft\u0131rs\u0131nlar. Benim meyvelerim kar\u0131\u015f\u0131k \u00e7\u0131kt\u0131. Baz\u0131 meyveler kendisini tozlayabiliyorken baz\u0131lar\u0131 k\u0131s\u0131r \u00e7\u0131kabiliyor. Tam ara\u015ft\u0131rma yaparak ba\u015flas\u0131nlar i\u015fe. \u00d6nerir misiniz derseniz, tabii ki \u00f6neririm. Ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011fa \u00e7ok iyi gelen bir meyve oldu\u011fu ifade ediliyor. G\u00fcnde bir meyvenin yar\u0131s\u0131n\u0131n yenmesi \u00f6neriliyor. \u015eeker oran\u0131 y\u00fcksek olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in \u015feker hastalar\u0131 rahatl\u0131kla t\u00fcketebiliyor. Bir\u00e7ok hastal\u0131\u011fa \u015fifa oldu\u011fu i\u00e7in ektim\u201d dedi.\r\n,Sebzenin maliyetlerinden kaynakl\u0131 olarak ejder meyvesi \u00fcretmeye karar verdi\u011fini kaydeden \u00fcretici G\u00fcll\u00fc G\u00fcrler, \u201cEjder meyvesi \u00e7ok y\u0131ll\u0131kl\u0131 bir bitki. Serada her sene yenilenen solarizasyon, mazot, g\u00fcbre masraflar\u0131na gerek yok. \u00c7ok fazla toprak g\u00fcbresi istemeyen, tamamen organik beslemeye dayan\u0131kl\u0131 bir bitki. \u0130lk iki sene \u00fcr\u00fcn vermiyor. \u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fc sene \u00fcr\u00fcn almaya ba\u015fl\u0131yorsunuz. Susuzlu\u011fa da dayan\u0131yor. K\u0131\u015f d\u00f6neminde 20 g\u00fcn su vermedi\u011fimiz zaman oldu. Temmuz ay\u0131nday\u0131z 4 g\u00fcn susuz kalabiliyor. K\u0131\u015f\u0131n 6 ay dura\u011fan zaman\u0131 var. \u00c7ok fazla i\u015f\u00e7ilik istemiyor. Baharla birlikte ba\u015flayan bir \u00e7al\u0131\u015fma var. Gece \u00e7i\u00e7ekleri a\u00e7\u0131yor. Gecenin krali\u00e7esi dedi\u011fimiz \u00e7i\u00e7eklerimiz a\u00e7\u0131yor. Gece tozland\u0131rma yap\u0131yoruz. Bu i\u015flemi yurt d\u0131\u015f\u0131nda yarasalar yap\u0131yormu\u015f. \u0130klimlendirme \u00e7ok \u00f6nemli. Serada nemi, havas\u0131, s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 \u00e7ok \u00f6nemli. 35-38 aras\u0131nda bir s\u0131cakl\u0131kta kalmak istiyor. Sera \u00fczerine g\u00f6lge tozu ve t\u00fcl \u00e7ok \u00f6nemli\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n,\u015eimdi kilosunu 100 TL\u2019den sat\u0131yoruz. Sezon sonunda 10 ton \u00fczerinde meyve almay\u0131 hedefliyoruz\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n,Son y\u0131llarda \u00e7ok fazla miktarda \u00fcretilmeye ba\u015flayan tropikal meyveler, \u00fcreticiye olduk\u00e7a iyi kazan\u00e7lar sa\u011fl\u0131yor.