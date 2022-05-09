Ne savaş ne deprem, bu evlere piyango vurdu

Manisa’da Şehzadeler Belediyesi tarafından başlatılan Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birinde yıkımlar hızla devam ediyor. Binlerce insan daha iyi bir yaşam için evlerini terk ederken, projede boşaltılan ve yıkımları devam eden binalar, savaş veya deprem sonrası yıkım yaşayan şehirleri andırdı. Manisa’nın en eski yerleşim yerlerinin olduğu 5 mahallenin 2’sinde başlatılan çalışmalar sonrası vatandaşlar itfaiye ve ambulansların giremediği sokaklardan ve rutubet kokan evlerden kurtularak Manisa manzarası eşliğinde modern evlerinde hayatlarına devam edecek.