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Türkiye Gazetesi

Ne sinir kalacak ne stres! Yiyen pamuk gibi oluyor… Başka birçok faydası da var

Ne sinir kalacak ne stres! Yiyen pamuk gibi oluyor… Başka birçok faydası da var

Günden güne daha da karmaşıklaşan yaşam şartlarına, değişen dünyaya ve gelişen teknolojiye adapte olmaya çalışırken, stresle karşı karşıya gelebiliyoruz. Stresin kökenini bulmak elbette çözüm arayışı için daha doğru bir adım. Ancak stresli durumlarda, hormonal dengenin düzenlenmesine yardımcı olarak zihnimizi ve psikolojimizi olumlu yönde etkileyen besinlerden destek almamız da fayda sağlayabiliyor. Peki, stresle mücadele eden besinler neler? Sakinleştirici özelliğe sahip gıdalar hangileri? Uzmanı tek tek sıraları ve faydalarından bahsetti.

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