Ne Uludağ, ne Palandöken, burası Muğla

Muğla’nın Kavaklıdere, Menteşe, Ula, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde gece boyunca etkili olan kar yağışı sonrası sabah saatlerinde güneşin yüzünü göstermesi ile vatandaşlar kar yağan bölgelere akın etti.