Ne Uludağ, ne Palandöken, burası Muğla

Mu\u011fla\u2019n\u0131n Kavakl\u0131dere, Mente\u015fe, Ula, K\u00f6yce\u011fiz ve Seydikemer il\u00e7elerinde gece boyunca etkili olan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 sonras\u0131 sabah saatlerinde g\u00fcne\u015fin y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00f6stermesi ile vatanda\u015flar kar ya\u011fan b\u00f6lgelere ak\u0131n etti.\r\n,Mu\u011fla\u2019n\u0131n Mente\u015fe il\u00e7esinin bin 300 rak\u0131ml\u0131 Y\u0131lanl\u0131 da\u011f\u0131nda kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 yakla\u015f\u0131k 20 santime ula\u015ft\u0131. Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n ard\u0131ndan hafta sonu tatilini de\u011ferlendiren vatanda\u015flar, Y\u0131lanl\u0131 da\u011f\u0131 eteklerine ak\u0131n etti.\r\n,Y\u0131lanl\u0131 da\u011f\u0131n\u0131n eteklerinden zirvesine kadar ara\u00e7 yo\u011funlu\u011fu ya\u015fan\u0131rken, mangal\u0131n\u0131 kapan kar \u00fczerinde mangal yapman\u0131n keyfini ya\u015fad\u0131. Karl\u0131 b\u00f6lgede masa sandalyesi ile gelen vatanda\u015flar \u00e7ocuklar\u0131 ile kartopu oynarken, kardan adam yaparak Mu\u011fla\u2019ya ya\u011fan ilk yo\u011fun kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131 aileleri ile birlikte de\u011ferlendirdi.\r\n,Mevsimin ilk kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 sonras\u0131 ailecek geldiklerini belirten vatanda\u015f, \u201cMu\u011fla\u2019ya bu sezonun ilk kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 Ailemizle birlikte geldik ve kartopu oynuyoruz. G\u00fczel bir g\u00fcn ge\u00e7iriyoruz burada\u201d dedi.,.