Ne yerde ne gökte durdurulamayacak! AKINCI bu füzeyle yerle bir edecek

Baykar tarafından geliştirilen ve ilk kez geçtiğimiz yıl TSK envanterine giren yerli ve milli silahlı insansız hava aracı Akıncı TİHA’ya dünya genelinde ilgiyleyle karşılanmış ve büyük övgü toplamıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gücüne güç katan Akıncı TİHA’larla ilgili komşuda kritik bir analiz yapıldı. Bulgaristan medyası, Akıncı TİHA'nın hava hedeflerini de vuracağını belirttiği haberinde, "Türkler görsel menzil ötesi füzeyi de entegre ederse, İHA'larla uzaktan tüm hedefleri vurabilen dünyadaki ilk ülke olacak" denildi.