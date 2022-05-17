Nesli tükenmek üzere! Yeni doğan kum kedileri ilgileri üstüne topladı

Dünyada nesli tükenmeyle karşı karşıya kalan kum kedisi, İsrail’de yavruladı. Çöl kedisi olarak bilenen bu nadir hayvandan dünyada sadece 10 bin tane kaldı.