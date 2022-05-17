Nesli tükenmek üzere! Yeni doğan kum kedileri ilgileri üstüne topladı

Afrika ve Asya'daki \u00e7\u00f6llerde yakla\u015f\u0131k 10 bin \u00e7\u00f6l kedisi kald\u0131. K\u0131sa s\u00fcre \u00f6ncesine kadar d\u00fcnya genelindeki hayvanat bah\u00e7elerinde bu kedilerden 178 tane bulunuyor. 5 yavru ile birlikte bu say\u0131 183'e y\u00fckseldi.,D\u00fcnyada nesli t\u00fckenmeyle kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kalan kum kedisi, \u0130srail\u2019de yavrulad\u0131. \u00c7\u00f6l kedisi olarak bilenen bu nadir hayvandan d\u00fcnyada sadece 10 bin tane kald\u0131. ,\u0130LK YAVRULAR \u00d6LM\u00dc\u015eT\u00dc\r\n\r\nSabiyah'\u0131n ilk yavrular\u0131n\u0131n t\u00fcm\u00fc hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fti.,\u0130srail'in Ramat Gan \u015fehrindeki \u0130srail Safari Park\u0131'nda do\u011fada az rastlanan kum kedisi Felis Margarita yavrulad\u0131, yavrular ilgi oda\u011f\u0131 oldu.,\u0130srail\u2019de do\u011fan 5 yavru ise g\u00f6renleri \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7evirdi. Yavru kediler ilgi oda\u011f\u0131 olurken payla\u015f\u0131mlar pe\u015f pe\u015fe geldi. \u0130\u015fte o g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler\u2026 ,Safari s\u00f6zc\u00fcs\u00fc Sagit Horowitz 5 yavrunun annesinin Fransa'dan gelen Sabiyah; babas\u0131n\u0131n ise \u0130sve\u00e7'ten gelen Marib oldu\u011funu belirtti. 5 yavrunun da bir ayl\u0131k oldu\u011fu ve hepsinin hayatta kald\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n