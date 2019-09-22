Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı

\u00dc\u00e7 kere yendi\u011fi kansere kar\u015f\u0131 verdi\u011fi m\u00fccadele ile tan\u0131nan 21 ya\u015f\u0131ndaki Neslican Tay, Rize\u2019de son yolculu\u011funa u\u011furland\u0131.,Gen\u00e7 k\u0131z\u0131n cenazesi, merkez Sahil Camii\u2019nde \u00f6\u011fle namaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan k\u0131l\u0131nacak cenaze namaz\u0131yla yine merkeze ba\u011fl\u0131 Pehlivan Mahallesi\u2019nde topra\u011fa verildi.,1998 y\u0131l\u0131nda Bursa\u2019da Rizeli bir anne ve Manisal\u0131 bir baban\u0131n k\u0131z\u0131 olarak d\u00fcnyaya gelen Neslican Tay, ilk\u00f6\u011fretim ve lise e\u011fitimini Rize\u2019de tamamlad\u0131.,\u00dcniversite s\u0131nav\u0131na iki hafta kala kansere yakaland\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenen Tay, araya tedavi s\u00fcreci girdi\u011fi i\u00e7in e\u011fitimine ara vermek zorunda kald\u0131. Kanserle m\u00fccadele ederken bir yandan da e\u011fitimine devam etmek isteyen Neslican Tay, Bah\u00e7e\u015fehir \u00dcniversitesinde psikoloji e\u011fitimi g\u00f6r\u00fcyordu.,2018 y\u0131l\u0131nda kanser nedeniyle bir baca\u011f\u0131n\u0131 kaybeden ve kendisine \u2019Demir Kad\u0131n\u2019 diyen Neslican Tay, verdi\u011fi r\u00f6portajda, "Baca\u011f\u0131m yok ama ya\u015fam sevincim var", "Baca\u011f\u0131m\u0131n kesilmi\u015f olmas\u0131n\u0131n hayat\u0131m\u0131 etkilemesine izin vermeyece\u011fim.,Ben bir bacaktan ibaret de\u011filim ki. \u00c7ok daha fazlas\u0131y\u0131m" s\u00f6zleriyle binlerce insana umut olmu\u015ftu.,Neslican Tay cuma g\u00fcn\u00fc uzun s\u00fcredir vermi\u015f oldu\u011fu kanser sava\u015f\u0131n\u0131 kaybederek hayata g\u00f6zlerini yummu\u015ftu.