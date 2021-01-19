Neslihan Atagül'ün yerine gelen isim belli oldu

Sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131 nedeniyle ba\u015frol\u00fcnde yer ald\u0131\u011f\u0131 Sefirin K\u0131z\u0131 dizisine veda etmek zorunda kalan Neslihan Atag\u00fcl Do\u011fulu'nun yerine gelen isim belli oldu.,Sefirin K\u0131z\u0131'na veda eden Neslihan Atag\u00fcl Do\u011fulu, Instagram hesab\u0131ndan \u015fu mesaj\u0131 payla\u015ft\u0131: Herkese merhaba. Oynarken h\u00fccrelerime kadar hissetti\u011fim Nare ile vedala\u015f\u0131yorum. Ben tolerans g\u00f6stersem de v\u00fccudum o tolerans\u0131 bana g\u00f6stermedi. Biraz dinlenmeye ihtiyac\u0131m var. Sefirin K\u0131z\u0131 ekibime selamlar! Te\u015fekk\u00fcr ederim arkada\u015flar. \u0130zleyicilerimize de te\u015fekk\u00fcr ederim, hep destek oldunuz. \u0130yi ki vars\u0131n\u0131z! En yak\u0131n zamanda ba\u015fka hikayelerde g\u00f6r\u00fc\u015fmek \u00fczere\u2026,Uzun s\u00fcredir hi\u00e7bir projede yer almayan Tuba B\u00fcy\u00fck\u00fcst\u00fcn, dizi ekibine kat\u0131ld\u0131. ,Daha \u00f6nce Engin Aky\u00fcrek ile Kara Para A\u015fk dizisinde birlikte oynayan B\u00fcy\u00fck\u00fcst\u00fcn, y\u0131llar sonra tekrar Aky\u00fcrek'le ayn\u0131 dizide bulu\u015fmu\u015f oldu,TUBA B\u00dcY\u00dcK\u00dcST\u00dcN K\u0130MD\u0130R?,5 Temmuz 1982 y\u0131l\u0131nda \u0130stanbul'da do\u011fan Tuba B\u00fcy\u00fck\u00fcst\u00fcn, anne taraf\u0131ndan K\u0131r\u0131m g\u00f6\u00e7meni, baba taraf\u0131ndan ise Girit k\u00f6kenlidir.,B\u00fcy\u00fck\u00fcst\u00fcn, \u0130stanbul \u00d6zel Do\u011fu\u015f Okullar\u0131'ndan ve Mimar Sinan G\u00fczel Sanatlar \u00dcniversitesi Sahne Dekorlar\u0131 ve Kost\u00fcm Tasar\u0131m\u0131 b\u00f6l\u00fcm\u00fcnden mezun oldu. \r\n\r\n\u00dcniversitede y\u0131llar\u0131nda reklam filmlerinde rol alan B\u00fcy\u00fck\u00fcst\u00fcn, \u00fcniversiteyi bitirdikten sonra y\u00f6netmen Tomris Giritlio\u011flu sayesinde oyunculu\u011fa ba\u015flad\u0131.,2003 y\u0131l\u0131nda Ayd\u0131n Bulut'un y\u00f6netti\u011fi Sultan Makam\u0131 adl\u0131 dizinin son 4 b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde oynayarak, dizi oyunculu\u011funa ad\u0131m att\u0131. \r\n\r\n2004 y\u0131l\u0131nda \u00c7a\u011fan Irmak'\u0131n\u2019\u0131n y\u00f6netti\u011fi ve Kanal D'de yay\u0131nlanan \u00c7emberimde G\u00fcl Oya adl\u0131 dizide Zarife karakterini canland\u0131rarak ad\u0131ndan s\u00f6z ettirdi. Yine ayn\u0131 y\u0131l Cemal \u015ean'\u0131n y\u00f6netti\u011fi G\u00fclizar adl\u0131 televizyon filminde G\u00fclizar karakterini canland\u0131ran B\u00fcy\u00fck\u00fcst\u00fcn, bu rol\u00fcyle S\u0131rbistan-Karada\u011f Uluslararas\u0131 TV Festival Bar'da En \u0130yi Kad\u0131n Oyuncu \u00f6d\u00fcl\u00fcn\u00fc ald\u0131.\r\n\r\n2005 y\u0131l\u0131nda Ayd\u0131n Bulut'un y\u00f6netti\u011fi hlamurlar Alt\u0131nda adl\u0131 dizide B\u00fclent \u0130nal ve Sinan Tuzcu ile ba\u015frol\u00fc payla\u015farak, b\u00fcy\u00fck bir \u00e7\u0131k\u0131\u015f yapt\u0131.\r\n\r\nAyn\u0131 y\u0131l Babam ve O\u011flum adl\u0131 sinema filminde Aysun karakterini canland\u0131rarak bir kez daha \u00c7a\u011fan Irmak'la \u00e7al\u0131\u015ft\u0131 ve sinemaya ad\u0131m att\u0131.,2006 y\u0131l\u0131nda \u00d6mer Faruk Sorak'\u0131n y\u00f6netti\u011fi S\u0131nav adl\u0131 sinema filminde oynayan B\u00fcy\u00fck\u00fcst\u00fcn, bu filmde \u00fcnl\u00fc oyuncuJean- Claude Van Damme ile \u00e7al\u0131\u015fma f\u0131rsat\u0131 yakalad\u0131.\r\n\r\n2007 y\u0131l\u0131nda Antakya'da \u00e7ekilen, Cevdet Mercan'\u0131n y\u00f6netti\u011fi ve Kanal D'de yay\u0131nlanan Asi adl\u0131 dizide Murat Y\u0131ld\u0131r\u0131m ve \u00c7etin Tekindor'la ba\u015frol\u00fc payla\u015ft\u0131.\r\n\r\nAyn\u0131 y\u0131llarda \u00c7emberimde G\u00fcl Oya, Ihlamurlar Alt\u0131nda , Asi gibi dizilerinin Arap televizyonlar\u0131nda g\u00f6sterilmesiyle birlikte, Orta Do\u011fu'da b\u00fcy\u00fck bir \u00fcne kavu\u015ftu ve T\u00fcrk dizilerinin yurt d\u0131\u015f\u0131na ihrac\u0131nda \u00f6nemli bir rol oynad\u0131.,2010 y\u0131l\u0131nda Yusuf Kur\u00e7enli'nin y\u00f6netti\u011fi Y\u00fcre\u011fine Sor filmiyle sinemada ilk ba\u015frol\u00fcn\u00fc oynad\u0131. \r\n\r\nDaha sonra G\u00f6n\u00fcl\u00e7elen adl\u0131 dizide, Cansel El\u00e7in'le birlikte ba\u015frol\u00fc payla\u015ft\u0131. \r\n\r\n2013 y\u0131l\u0131n\u0131n ilk g\u00fcnlerinde, Star TV'de yay\u0131nlanmaya ba\u015flayan 20 dakika adl\u0131 dizide \u0130lker Aksum ile birlikte ba\u015frol\u00fc payla\u015farak ara verdi\u011fi ekranlara d\u00f6nd\u00fc. \r\n\r\n2014 y\u0131l\u0131n\u0131n Mart ay\u0131nda ba\u015flayan Kara Para A\u015fk dizisinde Engin Aky\u00fcrek ile birlikte ba\u015frol\u00fc payla\u015ft\u0131. Kara Para A\u015fk dizisindeki rol\u00fcyle \u0130hracat\u0131n Y\u0131ld\u0131zlar\u0131 \u00f6d\u00fcl\u00fcn\u00fc al\u0131rken, yine bu rol\u00fc ve yard\u0131mseverli\u011fi nedeniyle 14. Uluslararas\u0131 Giuseppe Sciacca \u00d6d\u00fclleri'nde En \u0130yi Kad\u0131n Oyuncu se\u00e7ildi.\r\n\r\n2015 y\u0131l\u0131n\u0131n son aylar\u0131nda sinemaya a\u011f\u0131rl\u0131k vererek, biri k\u0131sa film olmak \u00fczere Orman, R\u00fczgar\u0131n Hat\u0131ralar\u0131 ve Dar Elbise filmlerinde rol ald\u0131.\r\n\r\n2016 y\u0131l\u0131nda ise Halit Ergen\u00e7, Mehmet G\u00fcns\u00fcr, Nejat \u0130\u015fler gibi \u00f6nemli oyuncularla birlikte \u00fcnl\u00fc y\u00f6netmen Ferzan \u00d6zpetek'in \u0130stanbul K\u0131rm\u0131z\u0131s\u0131 filminde oynayan B