Nevşehir'de araçlarla açık hava sinema etkinliği

Nev\u015fehir Belediyesince, yeni tip koronavir\u00fcs (Kovid-19) tedbirleri kapsam\u0131nda sinema salonlar\u0131na gidemeyenler i\u00e7in d\u00fczenlenen "a\u00e7\u0131k hava sinemas\u0131" etkinli\u011fi devam etti.\r\n\r\n,Bekdik Mahallesi'ndeki t\u0131r garaj\u0131nda yap\u0131lan etkinli\u011fe ara\u00e7lar\u0131yla kat\u0131lanlar, alan\u0131n giri\u015finde kuyruk olu\u015fturdu.\r\n\r\n,Filmin sesinin kapal\u0131 devre radyo sistemiyle dinlenebildi\u011fi etkinlikte ara\u00e7lar\u0131ndan inmelerine izin verilmeyen vatanda\u015flara Nev\u015fehir Belediyesince gazoz ve patlam\u0131\u015f m\u0131s\u0131r ikram\u0131nda bulunuldu.\r\n\r\n,\u00dccretsiz etkinlikte "T\u00fcrk \u0130\u015fi Dondurma" filmi izlendi.\r\n\r\n\r\n,Etkinlikte konu\u015fan Belediye Ba\u015fkan\u0131 Rasim Ar\u0131, koronavir\u00fcsle m\u00fccadele s\u00fcrecinde vakitlerinin b\u00fcy\u00fck b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc evlerinde ge\u00e7iren vatanda\u015flara moral amac\u0131yla d\u00fczenlenen etkinli\u011fin Ramazan Bayram\u0131'nda da devam edece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n,Ger\u00e7ekle\u015ftirdikleri faaliyetlerle kente yenilikler katmaya devam edeceklerini kaydeden Ar\u0131, "Bu \u015fehrin ya\u015fanabilir bir olmas\u0131n\u0131 temin etmek, arzu etti\u011fimiz ve s\u00f6z verdi\u011fimiz manada marka \u015fehir haline getirebilmek i\u00e7in gece g\u00fcnd\u00fcz demeden \u00e7al\u0131\u015fmay\u0131 s\u00fcrd\u00fcrece\u011fiz. \r\n\r\n,\u0130lk g\u00fcnk\u00fc heyecanla, samimiyetle ve a\u015fkla size hizmet etmeye, \u015fehrimizi g\u00fczelle\u015ftirmeye devam edece\u011fiz." diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,.