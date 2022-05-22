.,39. T\u00fcrk G\u00fcn\u00fc ve Festivali renkli g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015fturdu,ABD'nin New York kentinde Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 \u0130leti\u015fim Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 koordinasyonunda 39. T\u00fcrk G\u00fcn\u00fc ve Festivali kapsam\u0131nda T\u00fcrk\u00e7e konu\u015fan halklardan olu\u015fan kalabal\u0131k bir y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f d\u00fczenlendi. ,ABD\u2019de T\u00fcrk diplomatlar\u0131n Ermeni ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc ASALA taraf\u0131ndan \u015fehit edilmesine tepki olarak ilk 1981\u2019de d\u00fczenlenen ve sonra gelenekselle\u015fen "T\u00fcrk G\u00fcn\u00fc Y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc"ne T\u00fcrk-Amerikan kul\u00fcpleri, okullar\u0131, \u00fc\u00e7 b\u00fcy\u00fck T\u00fcrk futbol tak\u0131m\u0131 korjleri, K\u0131br\u0131s ve T\u00fcrkmenistan'dan T\u00fcrkleri ve Azeriler kat\u0131ld\u0131. ,Azerbaycan halk\u0131 y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015fe \u00f6zel olarak dekore edilmi\u015f bir kervanla kat\u0131ld\u0131. Azerbaycan bayraklar\u0131yla s\u00fcslenen kervanda milli kost\u00fcml\u00fc gen\u00e7ler de yer ald\u0131. "Karaba\u011f Azerbaycan'd\u0131r" ve "Ya\u015fas\u0131n Azerbaycan" sloganlar\u0131 att\u0131lar. ,\u0130\u015fte o kareler...,T\u00fcrk-Amerikan toplumunun birlik ve beraberli\u011finin sa\u011flanmas\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00f6nem ta\u015f\u0131yan T\u00fcrk G\u00fcn\u00fc Y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc, Birle\u015fmi\u015f Milletler Genel Merkezi \u00f6n\u00fcndeki Dag Hammarskj\u00f6ld Plaza Park Meydan\u0131'nda sona erdi. ,T\u00fcrkiye'nin Washington B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Hasan Murat Mercan ve T\u00fcrkiye Cumhuriyeti'nin Birle\u015fmi\u015f Milletler Daim\u00ee Temsilcisi Feridun Sinirlio\u011flu y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015fte \u00f6n s\u0131rada yer ald\u0131. ,Yakla\u015f\u0131k 2 saat s\u00fcren y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015fe Azerbaycan ve T\u00fcrkiye'nin Washington b\u00fcy\u00fckel\u00e7ileri Hazar \u0130brahim ve Hasan Murad Marjan da bir kervanda Mehter mar\u015f\u0131n\u0131n sesi alt\u0131nda y\u00fcr\u00fcd\u00fc. ,Y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f T\u00fcrkevi\u2019nin yak\u0131n\u0131na kurulan konser alan\u0131nda festival halinde devam etti. Meydanda T\u00fcrk sanat\u00e7\u0131 Hande Yener'in kat\u0131l\u0131m\u0131yla konser program\u0131 g\u00f6sterildi.