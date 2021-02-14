Nijerya'da serbest bırakılan 15 gemici İstanbul'a geldi

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, Nijerya a\u00e7\u0131klar\u0131nda Mozart gemisine d\u00fczenlenen bask\u0131nda ka\u00e7\u0131r\u0131lan ve d\u00fcn serbest b\u0131rak\u0131lan gemicileri \u0130stanbul Havaliman\u0131\u2019nda kar\u015f\u0131lad\u0131.,Gine k\u00f6rfezi a\u00e7\u0131klar\u0131nda korsanlar taraf\u0131ndan ka\u00e7\u0131r\u0131lan geminin 15 T\u00fcrk personeli, kurtar\u0131lmalar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan bu sabaha kar\u015f\u0131 \u0130stanbul\u2019a d\u00f6nd\u00fc.,Ge\u00e7ti\u011fimiz haftalarda Bat\u0131 Afrika \u00fclkesi Gine a\u00e7\u0131klar\u0131nda m\u00fcrettebat\u0131 T\u00fcrklerden olu\u015fan Liberya bayrakl\u0131 M\/V Mozart isimli bir gemi silahl\u0131 Nijeryal\u0131 korsanlar taraf\u0131ndan ka\u00e7\u0131r\u0131lm\u0131\u015f, personel ise rehin al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131.,D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n \u00e7abalar\u0131 sonucu kurtar\u0131lan 15 T\u00fcrk gemici, g\u00fcnler s\u00fcren esaretin ard\u0131ndan yurda getirildi. Gemiciler, Nijerya\u2019n\u0131n Abuja kentinden havalanan u\u00e7akla bu sabaha kar\u015f\u0131 \u0130stanbul Havaliman\u0131\u2019na ula\u015ft\u0131.,.,Geminin kaptan\u0131 ise, "Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131za, Bakan\u0131m\u0131za ve B\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011fe \u00e7ok te\u015fekk\u00fcr ediyoruz. Bu hassas durumda bize \u00e7ok yard\u0131mlar\u0131 oldu. \u00c7ok hassasiyet g\u00f6sterdiler. \u00dclkemize d\u00f6nebilmemiz i\u00e7in her t\u00fcrl\u00fc fedakarl\u0131\u011f\u0131 yapt\u0131lar. \u00c7ok \u015f\u00fck\u00fcr buraday\u0131z, ailemizin yan\u0131nday\u0131z. Ba\u015f\u0131m\u0131zda s\u00fcrekli silahl\u0131 adamlar vard\u0131 fakat fiziksel olarak k\u00f6t\u00fc bir muamele g\u00f6rmedik" dedi.,\u0130ni\u015fin akabinde pasaport i\u015flemlerini ger\u00e7ekle\u015ftirerek yurda giri\u015f yapan gemiciler, havaliman\u0131n\u0131n V\u0130P b\u00f6l\u00fcm\u00fc \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131nda bas\u0131n mensuplar\u0131na yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, neler ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 anlatt\u0131.,NE OLMU\u015eTU?\r\n\r\nLiberya bayrakl\u0131 "Mozart" isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'n\u0131n Lagos kentinin yakla\u015f\u0131k 180 mil a\u00e7\u0131\u011f\u0131nda deniz haydutlar\u0131n\u0131n sald\u0131r\u0131s\u0131na u\u011fram\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Kurtar\u0131lan vatanda\u015flardan biri, "Hi\u00e7bir insan\u0131n ya\u015famas\u0131n\u0131 istemeyece\u011fim bir s\u00fcre\u00e7ti, Allah kimsenin ba\u015f\u0131na vermesin, korsanlar bize k\u00f6t\u00fc davrand\u0131. Psikolojik manada her t\u00fcrl\u00fc manip\u00fclasyonu yapt\u0131lar. \u00c7ok \u00fczg\u00fcn\u00fcm" dedi.,\u0130lk belirlemelere g\u00f6re 19 ki\u015filik m\u00fcrettebattan Azerbaycanl\u0131 2. M\u00fchendis Farman Isma\u0131lov ise hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fti. Geminin farkl\u0131 noktalar\u0131na saklanarak korsanlar taraf\u0131ndan al\u0131konulmaktan kurtulan \u00fc\u00e7 m\u00fcrettebat Furkan Yaren, \u0130lhan S\u00fcha Tatl\u0131g\u00fcl ve Bahad\u0131r Ye\u015filalan, Gabon\u2019un Ba\u015fkenti Livrevil\u2019den kalkan u\u00e7akla yurda d\u00f6nm\u00fc\u015ft\u00fc.,Lagos'tan G\u00fcney Afrika'n\u0131n Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 ki\u015filik m\u00fcrettebattan 15'i ka\u00e7\u0131r\u0131lm\u0131\u015f, Azerbaycan uyruklu 1 ki\u015fi \u00f6ld\u00fcr\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n,Gemi, m\u00fcrettebattan 3 ki\u015fi ile Gabon'un Port-Gentil Liman\u0131'na hareket etmi\u015f, bask\u0131ndan kurtulan 3 T\u00fcrk denizci ise 30 Ocak'ta T\u00fcrkiye'ye getirilmi\u015fti.,Ka\u00e7\u0131r\u0131lan 15 ki\u015fi d\u00fcn serbest b\u0131rak\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.,Gemiden kurtar\u0131lan bir ba\u015fka vatanda\u015f ise, "Hepimiz bir yerdeydik, zor bir s\u00fcre\u00e7ti. Allah kimseye g\u00f6stermesin. Fiziksel bir \u015fiddet yok fakat adam elinde silahla kafanda bekliyor. Bir kanaldan bizi deniz sahiline \u00e7\u0131kard\u0131lar. Sahilde takas yap\u0131ld\u0131k. Onlar paras\u0131n\u0131 ald\u0131, bizi o bota e\u015fya gibi att\u0131lar i\u015fte. Adam kafamda silah\u0131 g\u00f6\u011fs\u00fcmde silah\u0131 para say\u0131yor" a\u00e7\u0131klamalar\u0131nda bulundu.