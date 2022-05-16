Nisa bebekle ilgili mahkemeden yeni karar: İsmi değiştirildi

Mart ayında İstanbul'un Pendik ilçesinde boş bir arazide ambulans ekibi tarafından bulunan ve Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın hem sütannelik yaptığı hem de adını Nisa Mihriban koyduğu talihsiz bebek, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Çocuk bakımevine götürüldükten bir gün sonra rahatsızlanan ve 1 Nisan'da hastaneye kaldırılarak tedavisine başlanan Nisa bebeğe kök hücre nakli yapıldığı ve nefes borusuna dışarı delik açılarak yeni bir nefes alma deliği elde etme işlemi için süreç başlatıldığı öğrenilmişti.