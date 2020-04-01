Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü...

Erzurum\u2019da aniden bast\u0131ran kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 kent merkezini beyaza b\u00fcr\u00fcd\u00fc. \u015eehir merkezinde \u015fiddetini art\u0131ran kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131na vatanda\u015flar ise haz\u0131rl\u0131ks\u0131z yakaland\u0131.,Bahar\u0131 bekleyen Erzurumlular Nisan ay\u0131n\u0131n ilk g\u00fcn\u00fcnde de kar s\u00fcrpriziyle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131.,Erzurum'da sabah saatlerinde ba\u015flayan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 k\u0131sa s\u00fcrede etkisini artt\u0131rarak kent merkezini beyaza b\u00fcr\u00fcd\u00fc.,Vatanda\u015flar, \u201cErzurum 1 Nisan \u015fakas\u0131n\u0131 yapt\u0131. Lapa lapa ya\u011fan kar kent merkezini beyaza b\u00fcr\u00fcd\u00fc\u201d dedi.,Meteoroloji yetkilileri kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131yla birlikte ak\u015fam saatlerinde don ve buzlanmaya kar\u015f\u0131 dikkatli olunmas\u0131 gerekti\u011fini belirtti.,Nisan ay\u0131nda kar s\u00fcrprizi! \u015eehir beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc...,KAYNAK: \u0130HA