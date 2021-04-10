Nisan ayında kar yağdı! Peribacaları beyaza büründü

T\u00fcrkiye\u2019nin \u00f6nemli turizm merkezlerinden Kapadokya B\u00f6lgesinde Nisan ay\u0131nda ya\u011fan kar ile birlikte peribacalar\u0131 beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc.,Nev\u015fehir\u2019e 2 y\u0131l aran\u0131n ard\u0131ndan yeniden Nisan kar\u0131 ya\u011farken b\u00f6lgeye son olarak 20 Nisan 2019 y\u0131l\u0131nda kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ya\u015fand\u0131.,KAYNAK: \u0130HA,.,Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan yap\u0131lan hava tahmin raporlar\u0131na g\u00f6re Nev\u015fehir\u2019de 11 Nisan Pazar ve 12 Nisan Pazartesi g\u00fcn\u00fc de kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 beklendi\u011fi a\u00e7\u0131kland\u0131.,T\u00fcrkiye\u2019nin \u00f6nemli turizm merkezlerinden Kapadokya b\u00f6lgesinde gece saatlerinde ba\u015flayan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ile birlikte peribacalar\u0131 beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc.,Nisan ay\u0131nda beyaza b\u00fcr\u00fcnen peribacalar\u0131 ile birlikte ortaya kartpostall\u0131k g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler \u00e7\u0131kt\u0131.