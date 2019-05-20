Nusret dünyaca ünlü şarkıcının klibinde oynadı

\u015e\u00f6hreti d\u00fcnyaya yay\u0131lan Nusret, Netflix\u2019in pop\u00fcler dizisi \u2018Narcos\u2019ta yer al\u0131p artistli\u011fe g\u00f6z k\u0131rpm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Nusret \u015fimdi de d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc Amerikal\u0131 DJ-\u015fark\u0131c\u0131 Khaled\u2019in \u2018You Stay\u2019 \u015fark\u0131s\u0131n\u0131n klibinde oynuyor.\r\n\r\n,\u0130kinci g\u00fcn\u00fcnde izlenme say\u0131s\u0131 3 milyona yakla\u015fan klipte Nusret me\u015fhur tuz ekme hareketini de yapmay\u0131 ihmal etmiyor.\r\n\r\n,Ayr\u0131ca et do\u011fray\u0131p f\u0131rlat\u0131yor, DJ Khaled de eti havada kap\u0131yor.\r\n\r\n,.