Nusret'in sırrı ortaya çıktı! Her ay 20 bin lira ödüyor

Ayl\u0131k 20 bin TL'ye i\u015fe ald\u0131\u011f\u0131 sosyal medya uzman\u0131yla \u00e7al\u0131\u015fan Nusret, tabiri caizse \u00e7al\u0131\u015fan\u0131n\u0131n dizinin dibinden ayr\u0131lm\u0131yormu\u015f. ,Nusret G\u00f6k\u00e7e \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131ndan memnun oldu\u011fu uzman hakk\u0131nda yak\u0131nlar\u0131na da \u015f\u00f6yle s\u00f6yl\u00fcyormu\u015f: "S\u00fcper \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Bu y\u00fczden 2020'de ona iyi bir zam yapaca\u011f\u0131m, ayl\u0131k maa\u015f\u0131 30 bin TL olacak.",Verdi\u011fi her poz, \u00e7ekti\u011fi her video uzman taraf\u0131ndan kontrol edilip takip\u00e7isine sunulan \u00fcnl\u00fc kasap, Instagram'da bu alanda d\u00fcnyada en \u00e7ok takip edilen T\u00fcrk. (Posta),\u00d6yle ki, Nusret d\u00fcnyan\u0131n neresine giderse gitsin sosyal medya uzman\u0131n\u0131 da yan\u0131nda g\u00f6t\u00fcr\u00fcyormu\u015f.,Instagram'da 23 milyon 600 bin takip\u00e7isi olan Nusret G\u00f6k\u00e7e yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mlarla say\u0131y\u0131 s\u00fcrekli art\u0131r\u0131yor. Restorantlar\u0131 d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc y\u0131ld\u0131zlar\u0131n ak\u0131n\u0131na u\u011frayan Nusret'in, sosyal medyada da bu kadar pop\u00fcler olmas\u0131n\u0131n alt\u0131ndaki yatan as\u0131l etken ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,'Saltbea' hareketiyle d\u00fcnya geneline ad\u0131n\u0131 duyuran ve New York, Dubai gibi metropolllerde mekan a\u00e7an \u00fcnl\u00fc kasap Nusret, sosyal medyada da payla\u015f\u0131mlar\u0131yla ad\u0131ndan s\u00f6z ettiriyor.