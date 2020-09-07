Nusret rekor cirosunu paylaştı! Bakın ne kadar bağış yaptı

Nusret G\u00f6k\u00e7e, L\u00fcbnan halk\u0131na destek olmak amac\u0131yla K\u0131z\u0131lay'la birlikte yard\u0131m kampanyas\u0131nda rekor k\u0131rd\u0131.,D\u00fcnya y\u0131ld\u0131zlar\u0131 da Nusret'in bu kampanyas\u0131na kay\u0131ts\u0131z kalmay\u0131p sosyal medya hesaplar\u0131ndan destek mesajlar\u0131 atm\u0131\u015ft\u0131.,Nusret G\u00f6k\u00e7e, Beyrut'ta meydana gelen talihsiz patlaman\u0131n ard\u0131ndan L\u00fcbnan halk\u0131na destek olmak amac\u0131yla "Biz Bir Aileyiz" slogan\u0131yla uluslararas\u0131 bir yard\u0131m kampanyas\u0131 ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131. G\u00f6k\u00e7e, Etiler \u015fubesinin bir g\u00fcnl\u00fck t\u00fcm gelirini ba\u011f\u0131\u015flayaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.,Franck Rib\u00e9ry, Roberto Mancini, Drogba ve Falcao ba\u015fta olmak \u00fczere spor d\u00fcnyas\u0131n\u0131n bir\u00e7ok y\u0131ld\u0131z\u0131 G\u00f6k\u00e7e'ye destek olmu\u015ftu.,Nusret'in Etiler \u015fubesinin 1 g\u00fcnl\u00fck cirosu belli oldu. Rekor k\u0131r\u0131lan g\u00fcnde t\u00fcm gelir ba\u011f\u0131\u015fland\u0131. ,Restoran\u0131n sahibi Nusret G\u00f6k\u00e7e, bir g\u00fcnde yapt\u0131klar\u0131 442 bin 761 TL\u2019lik ciroyu sosyal medya hesab\u0131ndan duyurdu. Nusret'in elde edilen t\u00fcm ciroyu T\u00fcrk K\u0131z\u0131lay\u0131'na ba\u011f\u0131\u015flad\u0131.