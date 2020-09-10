Nusret, yeni işinin müjdesini sosyal medya hesabından verdi

\u0130lk olarak eti alt\u0131na bulayan G\u00f6k\u00e7e, \u015fimdi de i\u00e7ti\u011fi Cappuccino'ya alt\u0131n serpi\u015ftirdi.,D\u00fcnyan\u0131n \u00e7e\u015fitli yerlerinde restoran\u0131 bulunan sosyetik kasap Nusret G\u00f6k\u00e7e, alt\u0131n kaplama \u00fcr\u00fcnleriyle ad\u0131ndan s\u00f6z ettirmeye devam ediyor. ,Her an\u0131n\u0131 sosyal medya hesab\u0131 Instagram'dan yay\u0131nlayan Nusret G\u00f6k\u00e7e, d\u00fcn ak\u015fam yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mla yeni i\u015finin m\u00fcjdesini verdi. ,Alt\u0131na bulad\u0131\u011f\u0131 kahvesini i\u00e7erken \u00e7ekilen bir videosunu sevenleriyle payla\u015fan Nusret G\u00f6k\u00e7e, "Alt\u0131n cappuccino. \u00c7ok yak\u0131nda kahve d\u00fckkan\u0131 a\u00e7aca\u011f\u0131m" dedi.,.,T\u00fcrkiye'de bir\u00e7ok yerde restoran\u0131 bulunan Nusret G\u00f6k\u00e7e'nin Duabi, Abu Dabi, Doha, Miami, New York ve Mikonos'ta et restoranlar\u0131 bulunuyor.