Nwakaeme'nin neden imza atmadığı ortaya çıktı! Acun Ilıcalı Hull City için devrede...

Trabzonspor'a bir türlü imza atmayan Anthony Nwakaeme'nin Bordo-Mavili yönetimi neden beklettiği ortaya çıktı. Trabzonspor'dan yıllık 3.5 milyon euro ve 3 yıllık sözleşme isteyen Nijeryalı yıldızın talepleri fazla bulunmuştu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 33 yaşındaki forvet için devreye girdi. Hull City Premier League'e çıkarsa kasasına 280 milyon pound girecek! İngiliz ekibinin patronu Acun, Nwakaeme'ye "Bize gel, Premier Leauge'e çıkalım. O zaman istediğin parayı fazlasıyla alırsın" teklifiyle geldi.