O diziden beklenmeyen haber! 'Final iddiası' ortalığı karıştırdı

Ba\u015frollerinde Erdal Be\u015fik\u00e7io\u011flu ve Burcu \u00d6zberk'in oldu\u011fu dizinin oyuncu kadrosunda ayn\u0131 zamanda Beren G\u00f6ky\u0131ld\u0131z, K\u00fcbra S\u00fczg\u00fcn, Nilay Yeral gibi \u00e7ocuk oyuncular da performanslar\u0131 ile alk\u0131\u015f topluyor. ,FOX TV'nin b\u00fcy\u00fck iddialarla ba\u015flayan dizisinden \u015fa\u015f\u0131rtan bir haber geldi! Sosyal medyada \u00e7ok\u00e7a konu\u015fulan iddialara g\u00f6re, dizi iki b\u00f6l\u00fcm sonra ekranlara veda edecek! \u0130\u015fte detaylar...,Bir\u00e7ok dizinin ipini \u00e7eken FOX TV'den bir karar daha geldi. Dizi ekranlara Kimsesizler ad\u0131yla gelmeye haz\u0131rlan\u0131rken tepki \u00e7ekince \u00c7ocukluk olarak de\u011fi\u015ftirilmi\u015fti. Cuma ak\u015famlar\u0131 yay\u0131nlanan dizi son olarak 9. b\u00f6l\u00fcm\u00fc ile ekrana geldi. ,Dizi, Ali Kaan Umut Evi\u2019nde ayn\u0131 oday\u0131 payla\u015fan Mavi (Beren G\u00f6ky\u0131ld\u0131z), Mozi (K\u00fcbra S\u00fczg\u00fcn), Bambi (Nilay Yeral) ve Zeynep\u2019in (Derinsu Akku\u015f) yeni ailelerini bulma yolunda ya\u015fad\u0131klar\u0131, \u00f6z ailelerine duyduklar\u0131 \u00f6zlem ve kimi zaman u\u011frad\u0131klar\u0131 hayal k\u0131r\u0131kl\u0131klar\u0131 onlar\u0131 birbirlerinden ayr\u0131lmaz k\u0131z karde\u015fler haline gelmesini ve hayata umutla sar\u0131lmas\u0131n\u0131 anlat\u0131yor. ,B\u00fcy\u00fck umutlarla ekrana gelmeye ba\u015flayan dizi bir t\u00fcrl\u00fc reyting listelerinde arad\u0131\u011f\u0131n\u0131 bulamad\u0131 ve kanal\u0131n y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fcld\u00fcrmeyi ba\u015faramad\u0131. Konusu ise ilk b\u00f6l\u00fcmlerde seyircisi i\u00e7ine \u00e7ekse de dizi giderek kan kaybetmeye ba\u015flad\u0131 ve kafas\u0131 kar\u0131\u015fan seyircisi rakip kanallara kapt\u0131rd\u0131. ,\u015eimdilerde ise dizinin 2 b\u00f6l\u00fcm sonra yani 11. b\u00f6l\u00fcm ile diziye veda edece\u011fi konu\u015fuluyor. FOX'un yeni dizisinin ise haz\u0131r oldu\u011fu iddia edildi.,\u0130ddialara g\u00f6re \u00e7ekimleri \u00c7e\u015fme'de devam eden Son Yaz dizisi FOX'un son bombas\u0131 olacak ve cuma ak\u015famlar\u0131 \u00c7ocukluk'un yerine ekrana gelecek. ,\u00c7ocukluk hangi diziden uyarlama: \u00c7ocukluk dizisinin orjinal uyarlamas\u0131 Tayland yap\u0131m\u0131 Abandoned dizisidir. ,Dizinin orijinal konusu nas\u0131ld\u0131: Annesi Ryoka bir su\u00e7tan dolay\u0131 tutuklanan Maki, yetimhaneye g\u00f6nderilir. K\u00fc\u00e7\u00fck Maki, burada ailesinin terk etti\u011fi ya da ailesini kaybeden \u00fc\u00e7 k\u0131zla tan\u0131\u015f\u0131r. K\u0131zlar birbirlerine lakaplar\u0131yla hitap etmektedir. Bu 3 k\u0131z, Piyano \u00e7almakta iyi olan Piami, fakir bir aileden gelen Bombi ve grubun lideri Post\u2019dur. \u00c7ocuk Esirgeme\u2019de g\u00f6revli olan Kano, \u00e7ocuklar\u0131 Kogamo House\u2019un duygusuz yetimhane m\u00fcd\u00fcr\u00fc Mr. Sasaki\u2019ye kar\u015f\u0131 kollar.,\u00c7ocukluk dizisi nerede \u00e7ekiliyor: \u00c7ocukluk dizisi \u0130stanbul Sultan Ahmet Meydan\u0131\u2019nda \u00e7ekilmeye ba\u015flanm\u0131\u015ft\u0131r. Dizinin \u00e7ekim mekanlar\u0131 Sultan Ahmet Meydan\u0131 yak\u0131nlar\u0131ndaki mahallelerde yap\u0131lmaktad\u0131r. \u00d6te yandan dizinin baz\u0131 sahneleri Beykoz, Sar\u0131yer ve Kad\u0131k\u00f6y'de \u00e7ekilmektedir.,Ali Ka\u011fan \u00c7ocuk Evi ger\u00e7ekte var m\u0131: Dizi konu olarak kimsesiz \u00e7ocuklar\u0131n hayat hikayelerini anlatacak. Dizide yer alan Ali Ka\u011fan \u00e7ocuk evinde bulunan \u00e7ocuklar\u0131n hikayelerine yer verilen dizide kullan\u0131lan Ali Ka\u011fan \u00e7ocuk evi ger\u00e7ekte olmayan bir mekand\u0131r. Dizi izin haz\u0131rlanan \u00e7ocuk evi dizi \u00e7ekimlerinin yap\u0131lmas\u0131 ad\u0131na kurgulanm\u0131\u015f bir dekora sahiptir.,\u00c7ocukluk dizisi konusu nedir: \u00c7ocukluk dizisinde; t\u00fcm hayat\u0131n\u0131 geride b\u0131rak\u0131p Ali Kaan Umut Evi\u2019ni a\u00e7an Mahir Boztepe (Erdal Be\u015fik\u00e7io\u011flu),ilk g\u00fcnden beri evine gelen her \u00e7ocu\u011fun do\u011fru aileyi bulmas\u0131n\u0131 sa\u011flam\u0131\u015ft\u0131r. ,Ali Kaan Umut Evi\u2019nde ayn\u0131 oday\u0131 payla\u015fan Mavi (Beren G\u00f6ky\u0131ld\u0131z),Mozi (K\u00fcbra S\u00fczg\u00fcn),Bambi (Nilay Yeral) ve Zeynep\u2019in (Derinsu Akku\u015f) yeni ailelerini bulma yolunda ya\u015fad\u0131klar\u0131, \u00f6z ailelerine duyduklar\u0131 \u00f6zlem ve kimi zaman u\u011frad\u0131klar\u0131 hayal k\u0131r\u0131kl\u0131klar\u0131 onlar\u0131 birbirlerinden ayr\u0131lmaz k\u0131z karde\u015fler haline getirir, bu karde\u015flik ileride, hayata el ele ve umutla sar\u0131lmalar\u0131n\u0131 sa\u011flayacakt\u0131r. ,K\u0131zlar\u0131n her ihtiya\u00e7 duyduklar\u0131nda yanlar\u0131nda olan Ay\u015feg\u00fcl (Burcu \u00d6zberk) deste\u011fini ve sevgisini onlardan hi\u00e7 esirgemez.