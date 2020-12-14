O diziden beklenmeyen haber! 'Final iddiası' ortalığı karıştırdı

FOX TV'nin büyük iddialarla başlayan dizisinden şaşırtan bir haber geldi! Sosyal medyada çokça konuşulan iddialara göre, dizi iki bölüm sonra ekranlara veda edecek! İşte detaylar...