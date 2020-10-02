O firmanın ürünlerinde at eti çıktı

Tar\u0131m ve Orman Bakanl\u0131\u011f\u0131, 91 firmaya ait 113 \u00fcr\u00fcnde ta\u011f\u015fi\u015f yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 kamuoyu ile payla\u015ft\u0131. Bursa\u2019da 5 firman\u0131n 8 \u00fcr\u00fcn\u00fcnde ta\u011f\u015fi\u015f oldu\u011fu otaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Ayr\u0131ca Akg\u00fcn Sucuklar\u0131 markas\u0131nda \u0131s\u0131l i\u015flem g\u00f6rm\u00fc\u015f sucuk, yani k\u0131rm\u0131z\u0131 etinde sakatat (ba\u015f eti) tespit edildi.\u201d\r\n,Tar\u0131m ve Orman Bakanl\u0131\u011f\u0131 taklit ve ta\u011f\u015fi\u015f \u00fcr\u00fcn satan g\u0131da ter\u00f6ristlerini if\u015fa etti. Bakanl\u0131k yapt\u0131\u011f\u0131 denetimlerde bir\u00e7ok ilde vatanda\u015fa hileli \u00fcr\u00fcn yedirildi\u011fini g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne serdi. ,Firma: Ege Temmuz G\u0131da Tur. \u0130n\u015f. Tah. Sanayi ve Ticaret Limited \u015eirketi Orhangazi\/Bursa\r\nMarkalar\u0131: Egeli Zeytinda\u011f, V.D. Egek\u00f6y ve Yurdum\r\n\u00dcr\u00fcn\u00fc: Riviera zeytin ya\u011f\u0131\r\nAy\u0131b\u0131: U.V'de \u00f6zg\u00fcl so\u011furma, sterol kompozisyonu, ya\u011f asitleri kompozisyonu, mumsu madde miktar\u0131, ECN-42 fark\u0131 (tohum ya\u011flar\u0131n\u0131n tespiti),Bursa\u2019daki 5 firman\u0131n 8 \u00fcr\u00fcn\u00fcnde, sucuklarda at eti, zeytin ya\u011flar\u0131nda ise tohum ya\u011f\u0131 ve trans ya\u011f tespit edildi.\r\n,Tar\u0131m Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n ta\u011f\u015fi\u015fli g\u0131da listesinde \u015fu firmalar yer ald\u0131:"Mira\u00e7 Gemlik, Egeli Zeytinda\u011f, V.D. Egek\u00f6y, Yurdum, K\u00f6rfezim, Dede Zeytincilik, Mete Sena Egemden ve Yeni Ege zeytin ya\u011f\u0131 markalar\u0131nda, U.V'de \u00f6zg\u00fcl so\u011furma, sterol kompozisyonu, ya\u011f asitleri kompozisyonu, mumsu madde miktar\u0131, ECN-42 fark\u0131 (tohum ya\u011flar\u0131n\u0131n tespiti), daha d\u00fc\u015f\u00fck kaliteli zeytin ya\u011f\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 tespit edildi. \r\n\r\n,B\u00f6ylece ilk kamuoyu duyurusunun yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 2012 y\u0131l\u0131ndan bu yana T\u00fcrkiye genelinde bin 609 firmaya ait 3 bin 605 parti \u00fcr\u00fcn Tar\u0131m ve Orman Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan t\u00fcketicilerin bilgisine arz edildi.\r\n,Firma: Ayka G\u00fcndo\u011fan G\u0131da Otomotiv Nak. Paz. San. Tic. Ltd. \u015eti. Gemlik\/Bursa\r\nMarka: Mira\u00e7 Gemlik nat\u00fcrel s\u0131zma\r\n\u00dcr\u00fcn: Nat\u00fcrel s\u0131zma zeytin ya\u011f\u0131\r\nAy\u0131b\u0131: U.V'de \u00f6zg\u00fcl so\u011furma, sterol kompozisyonu, ya\u011f asitleri kompozisyonu, ECN-42 fark\u0131 (tohum ya\u011flar\u0131n\u0131n tespiti),Firma: K\u00f6rfezim Turizm Nak. ve G\u0131da Mad. San. ve Tic. Ltd. \u015eti. Umurbey Mh. Gemlik Cad. No:7 Gemlik\/Bursa\r\nMarka: K\u00f6rfezim\r\n\u00dcr\u00fcn: Nat\u00fcrel s\u0131zma zeytin ya\u011f\u0131\r\nAy\u0131b\u0131: Ya\u011f asidi etil esterleri (daha d\u00fc\u015f\u00fck kaliteli zeytinya\u011f kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131),Kaynak: \u0130HA,Firma: Dede Zeytincilik - Ay\u015fe Sayg\u0131nsoy\/ Orhangazi\/Bursa\r\nMarka: Dede Zeytincilik\r\n\u00dcr\u00fcn: Nat\u00fcrel s\u0131zma zeytin ya\u011f\u0131\r\nAy\u0131b\u0131: Ya\u011f asidi etil esterleri (daha d\u00fc\u015f\u00fck kaliteli zeytinya\u011f kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131),Firma: Yunuseli Et ve Et \u00dcr\u00fcnleri\/ Yunuseli Mah. Biladiyunus Cad. No:17 Osmangazi\/Bursa\r\nMarka: Akg\u00fcn Sucuklar\u0131\r\n\u00dcr\u00fcn: Is\u0131l i\u015flem g\u00f6rm\u00fc\u015f sucuk (k\u0131rm\u0131z\u0131 et)\r\nAy\u0131b\u0131: Sakatat (ba\u015f eti)",Firma: Mete Zeytinleri - Hikmet Mete Orhangazi\/Bursa\r\nMarka: Mete\r\n\u00dcr\u00fcn: Nat\u00fcrel s\u0131zma zeytin ya\u011f\u0131\r\nAy\u0131b\u0131: Ya\u011f asidi etil esterleri (daha d\u00fc\u015f\u00fck kaliteli zeytin ya\u011f\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131)\r\n