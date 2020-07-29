O ilimizde bir ilk olacak: Geri sayım başladı

Hatay ilk yat liman\u0131 i\u00e7in g\u00fcn say\u0131yor.\r\n\r\n,Hatay'\u0131n Arsuz il\u00e7esinde 106 yat\u0131n demir atabilece\u011fi Madenli Yat Liman\u0131 ile Su Sporlar\u0131 Merkezi in\u015fas\u0131n\u0131n tamamlanmas\u0131nda sona yakla\u015f\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,Akdeniz k\u0131y\u0131s\u0131nda yer alan, ye\u015fille mavinin bulu\u015ftu\u011fu Arsuz il\u00e7esinde Hatay Valili\u011fi ve Do\u011fu Akdeniz Kalk\u0131nma Ajans\u0131 (DO\u011eAKA) i\u015f birli\u011fiyle in\u015fa edilen kentin ilk yat liman\u0131 ve Su Sporlar\u0131 Merkezi'nin b\u00fcy\u00fck bir k\u0131sm\u0131 tamamland\u0131.\r\n\r\n,Her iki projenin de 20 A\u011fustos'tan sonra tamamlanmas\u0131yla Hatay hem yat liman\u0131na hem de b\u00fcy\u00fck bir su sporlar\u0131 merkezine kavu\u015fmu\u015f olacak.\r\n\r\n,Yap\u0131m\u0131nda sona gelinen projelerin ard\u0131ndan b\u00f6lgenin uluslararas\u0131 turnuvalara ev sahipli\u011fi yapmas\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra turizm y\u00f6n\u00fcnden de cazibe merkezi olmas\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\n,\u0130ki y\u00fczer beton iskelesi yerle\u015ftirilen, 106 yat\u0131n demir atabilece\u011fi liman ve uluslararas\u0131 yelken yar\u0131\u015flar\u0131na ev sahipli\u011fi yapacak Su Sporlar\u0131 Merkezi'nin hizmete girmesiyle b\u00f6lge turizminin canlanmas\u0131 hedefleniyor.\r\n\r\n,Hatay Valisi Rahmi Do\u011fan, konuyla ilgili AA muhabirine, yakla\u015f\u0131k 2 ay \u00f6nce temelini att\u0131klar\u0131 her iki projenin de tamamlanmak \u00fczere oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n b\u00f6lgeyi cazibe merkezi haline getirece\u011fini kaydeden Do\u011fan, \u015f\u00f6yle devam etti:\r\n\r\n,'\u00c7ok emek harcad\u0131k ve bu emeklerin sonunda Su Sporlar\u0131 Merkezi ve Madenli Yat Liman\u0131 1 ay i\u00e7inde tamamlanm\u0131\u015f olacak. Deniz kenar\u0131nda su sporlar\u0131 merkezi a\u00e7abilmek i\u00e7in \u00e7ok ciddi bir b\u00fcrokratik i\u015flem gerekiyordu. \u0130mar de\u011fi\u015fiklikleri yap\u0131ld\u0131. \u0130halesini ger\u00e7ekle\u015ftirdik, i\u015flemler h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde y\u00fcr\u00fcyor. A\u011fustos ay\u0131n\u0131n 20'si gibi buras\u0131 tamamlanarak, hizmete girmi\u015f olacak. Bu da bir eksi\u011fimizi tamamlam\u0131\u015f olacak.'\r\n\r\n,Hatay'\u0131n denizinin olmas\u0131na ra\u011fmen deniz turizmi anlam\u0131nda yeterli \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n \u015fimdiye kadar yap\u0131lmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan Vali Do\u011fan, valilik olarak bu konuda b\u00fcy\u00fck emek harcad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Madenli Yat Liman\u0131 ile Su Sporlar\u0131 Merkezi'nin a\u00e7\u0131lmas\u0131yla b\u00f6lgede ciddi yat\u0131r\u0131mlar\u0131n da olaca\u011f\u0131n\u0131 anlatan Do\u011fan, 'Ben buraya birtak\u0131m \u00f6zel sekt\u00f6r\u00fcn, yat\u0131r\u0131mc\u0131n\u0131n da gelip yat\u0131r\u0131m yapaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Bu hafta i\u00e7erisinde T\u00fcrkiye'nin en b\u00fcy\u00fck otel zincirlerinden bir tanesinin y\u00f6netim kurulu ba\u015fkan\u0131 beni ziyaret etti ve ilk \u00f6nce Antakya'da daha sonra da deniz kenar\u0131nda 5 y\u0131ld\u0131zl\u0131 otel yapma iste\u011fini beyan etti, biz valilik olarak her t\u00fcrl\u00fc deste\u011fi verece\u011fimiz kendisine s\u00f6yledik, haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131 yap\u0131yor. \u0130laveten farkl\u0131 talepler de geliyor, onlar\u0131 da valilik olarak de\u011ferlendiriyoruz ve her t\u00fcrl\u00fc deste\u011fi de vermeye haz\u0131r\u0131z.' dedi.\r\n\r\n,Uluslararas\u0131 Optimist Yelken Yar\u0131\u015flar\u0131'n\u0131n Arsuz'daki Madenli Yat Liman\u0131 ile Su Sporlar\u0131 Merkezi'nde yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 aktaran Vali Do\u011fan, 'Yat liman\u0131yla ilgili Yelken Federasyonuyla birlikte \u00e7al\u0131\u015ft\u0131k. Onlar Uluslararas\u0131 Yelken Federasyonuyla g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcler ve 2021 y\u0131l\u0131 i\u00e7erisinde de uluslararas\u0131 bir yelken yar\u0131\u015fmas\u0131 programa kondu.' diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Hatay'\u0131n bu t\u00fcr faaliyetlere al\u0131\u015fmas\u0131 gerekti\u011fini vurgulayan Do\u011fan, kente gelecek olan turistlerin taleplerini kar\u015f\u0131layabilecek alt yap\u0131n\u0131n da olu\u015fturulmas\u0131 i\u00e7in harekete ge\u00e7ilmesi gerekti\u011fini kaydetti.