O şimdilerde ABD'de profesör! Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?

G\u00f6lgen Beng\u00fc'y\u00fc herkes Kemal Sunal ile birlikte oynad\u0131\u011f\u0131 \u2018Merakl\u0131 K\u00f6fteci\u2019 filmiyle tan\u0131d\u0131.,Kariyeri boyunca sadece iki filmde rol alan Beng\u00fc, teklifleri kabul etmedi.,En son, 1977 y\u0131l\u0131nda 'Aslan Bacanak' filminde rol alan G\u00f6lgen Beng\u00fc, sinemadan koparak akademik kariyerine a\u011f\u0131rl\u0131k verdi.,Bo\u011fazi\u00e7i \u00dcniversitesi End\u00fcstri M\u00fchendisli\u011fi B\u00f6l\u00fcm\u00fc\u2019nden mezun olan G\u00f6lgen Beng\u00fc, ABD\u2019deki North Carolina A&T State University\u2019de y\u00fcksek lisans, Clemson University\u2019de doktoras\u0131n\u0131 tamamlad\u0131. \u015eu anda New Jersey Institute of Techology\u2019de Makine ve End\u00fcstri M\u00fchendisli\u011fi B\u00f6l\u00fcm\u00fc\u2019nde "profes\u00f6r" unvan\u0131yla \u00f6\u011fretim \u00fcyeli\u011fi yap\u0131yor.,Ye\u015fil\u00e7am'\u0131n 'Gamzeli G\u00fczel'i Bahar \u00d6ztan \u015fimdilerde kameralardan uzak...,\u0130\u015fte \u00d6ztan'\u0131n son hali...,\u00c7\u0131lg\u0131n Bedi\u015f dizisinde canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 'Kap\u0131c\u0131 Abd\u00fcl' rol\u00fc ile tv izleyicisinin haf\u0131zas\u0131na kaz\u0131nan Abd\u00fclhamit Dan\u0131\u015f\u0131r y\u0131llar sonra ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Be\u015fikta\u015f'ta seyyar sat\u0131c\u0131l\u0131k yaparken g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenen Abd\u00fclhamit Dan\u0131\u015f\u0131r, "Uzun y\u0131llard\u0131r teklif gelmiyor. Ben de ekme\u011fimin pe\u015fine d\u00fc\u015ft\u00fcm" dedi.,Abd\u00fclhamit Dan\u0131\u015f\u0131r 'Sar\u0131 Mercedes' ve 'Balkan Balkan'\u0131n da aralar\u0131nda bulundu\u011fu bir \u00e7ok sinema filminde rol alm\u0131\u015ft\u0131.,...,PEK\u0130 D\u0130\u011eER \u0130S\u0130MLER NELER YAPIYOR?,'S\u00fcper Baba' dizisinin \u00e7ocuk oyuncusu Payende \u00c7izmeci K\u0131l\u0131\u00e7'\u0131n son hali y\u0131llar\u0131n ne kadar h\u0131zla ilerledi\u011fini g\u00f6sterir gibi... Payende \u00c7izmeci K\u0131l\u0131\u00e7 \u015fu anda evli ve \u00e7antac\u0131l\u0131k yap\u0131yor.,Bir d\u00f6neme damga vuran 'S\u00fcper Baba' dizisinde Fiko'nun en k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z\u0131n\u0131 oynayan Payende \u00c7izmeci K\u0131l\u0131\u00e7, bir daha ekranlarda g\u00f6r\u00fclmedi.,Payende \u00c7izmeci K\u0131l\u0131\u00e7 \u015fimdi \u00f6zel tasar\u0131m \u00e7antalar yaparak ge\u00e7imini sa\u011fl\u0131yor.,K\u0131l\u0131\u00e7, verdi\u011fi r\u00f6portajda, 'S\u00fcper Baba' dizisinden sonra pek \u00e7ok oyunculuk teklif ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ancak yar\u0131m kalan e\u011fitimini tamamlamak istedi\u011fini s\u00f6yledi. \u015eu anda \u00f6zel tasar\u0131m \u00e7antalar yapan Payende \u00c7izmeci K\u0131l\u0131\u00e7'\u0131n e\u015fi de kimya m\u00fchendisi.,'Gurbet Kad\u0131n\u0131' dizisinde dikkatleri \u00fczerine \u00e7eken \u00d6zg\u00fcl Kavruk, 'Doktorlar' dizisinde de k\u00f6t\u00fc kad\u0131n karakteriyle zirve yapm\u0131\u015ft\u0131. ,\u00dcnl\u00fc oyuncu \u00d6zg\u00fcl Kavruk o d\u00f6nem en \u00e7ok konu\u015fulan oyuncular aras\u0131ndayd\u0131. ,\u00d6zg\u00fcl Kavruk evlendikten sonra ekranlardan uzak bir ya\u015fam\u0131 tercih etti.,G\u00fczel oyuncu \u015fimdilerde pilates e\u011fitmenli\u011fi yap\u0131yor.