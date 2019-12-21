O süre bitiyor! Bakan uyardı, ödemeyen yanacak

O s\u00fcre bitiyor! Bakan uyard\u0131, \u00f6demeyen yanacak... Son tarih 31 Aral\u0131k! \u0130\u015fte detaylar...,AA muhabirinin \u00c7evre ve \u015eehircilik Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan ald\u0131\u011f\u0131 bilgiye g\u00f6re, 31 Aral\u0131k 2017'den \u00f6nce yap\u0131lm\u0131\u015f, ruhsats\u0131z ya da ruhsata ayk\u0131r\u0131 yap\u0131lar\u0131n imar ve iskan sorununun \u00e7\u00f6z\u00fclmesi amac\u0131yla hayata ge\u00e7irilen imar bar\u0131\u015f\u0131 uygulamas\u0131nda sona gelindi. ,\u0130mar bar\u0131\u015f\u0131ndan yararlanmak i\u00e7in ba\u015fvuranlar, Yap\u0131 Kay\u0131t Belgesi almak i\u00e7in bedelin en az y\u00fczde 25'ini temmuz sonunda yat\u0131rm\u0131\u015ft\u0131. Geri kalan bedelin tamamlanmas\u0131 i\u00e7in verilen s\u00fcre 31 Aral\u0131k'ta sona eriyor.,\u00c7evre ve \u015eehircilik Bakan\u0131 Murat Kurum, Yap\u0131 Kay\u0131t Belgesi bedelinin \u00f6denmesi i\u00e7in verilen s\u00fcrede son 10 g\u00fcne girildi\u011fini belirterek, "Vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131, hak kayb\u0131 ya\u015famamalar\u0131 i\u00e7in bir an \u00f6nce \u00f6demelerini tamamlamaya ve belgelerini almaya davet ediyoruz." \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu. ,\u0130mar bar\u0131\u015f\u0131ndan bug\u00fcne kadar 7 milyon 450 bin 578 ba\u011f\u0131ms\u0131z birim yararland\u0131 ve ba\u015fvuru sahipleri taraf\u0131ndan 24 milyar 190 milyon 266 bin lira \u00f6deme yap\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\u0130mar bar\u0131\u015f\u0131ndan en fazla faydalanan illere bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda ise \u00fc\u00e7 b\u00fcy\u00fck kent ba\u015f\u0131 \u00e7ekiyor. Buna g\u00f6re 1 milyon 87 bin 963 ba\u011f\u0131ms\u0131z birimle \u0130stanbul birinci durumda. \u0130stanbul'u 672 bin 211 ile \u0130zmir, 361 bin 85 ile Ankara, 349 bin 375 ile Antalya, 303 bin 249 ba\u011f\u0131ms\u0131z birimle de Mu\u011fla takip ediyor.,Ba\u015fvuru sahipleri Halk Bankas\u0131, Ziraat Bankas\u0131, Vak\u0131fbank, PTT ve Muhasebat m\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerine m\u00fcracaat ederek, kimlik numaras\u0131 ve ba\u015fvuru numaras\u0131yla \u00f6demelerini 31 Aral\u0131k mesai bitimine kadar tamamlayabilecek.\r\n\r\n\u00d6te yandan, imar bar\u0131\u015f\u0131 d\u00fczenlemesi kapsam\u0131nda Yap\u0131 Kay\u0131t Belgesi alan yap\u0131lara ba\u015fta abonelik i\u015fleri olmak \u00fczere bir\u00e7ok kolayl\u0131k sa\u011flan\u0131yor. \r\n\r\nBuna g\u00f6re, sahiplerinin talepleri halinde, ilgili mevzuatta tan\u0131mlanan ait oldu\u011fu abone grubu dikkate al\u0131narak ge\u00e7ici olarak yap\u0131lara su, elektrik ve do\u011fal gaz ba\u011flanabilecek. ,Yap\u0131 Kay\u0131t Belgesi verilen yap\u0131larla ilgili olarak 3194 say\u0131l\u0131 ve 2960 say\u0131l\u0131 Kanun uyar\u0131nca al\u0131nm\u0131\u015f y\u0131k\u0131m kararlar\u0131yla tahsil edilemeyen idari para cezalar\u0131 da iptal edilecek.\r\n\r\nYap\u0131 ruhsat\u0131 al\u0131p da yap\u0131 kullanma izin belgesi almam\u0131\u015f veya yap\u0131 ruhsat\u0131 bulunmayan yap\u0131larda, Yap\u0131 Kay\u0131t Belgesi ile maliklerin tamam\u0131n\u0131n muvafakatinin bulunmas\u0131 ve imar planlar\u0131nda umumi hizmet alanlar\u0131na denk gelen alanlar\u0131n terk edilmesi halinde ise "yap\u0131 kullanma izin belgesi" aranmaks\u0131z\u0131n cins de\u011fi\u015fikli\u011fi ve kat m\u00fclkiyeti tesis edilebilecek.,Yap\u0131 Kay\u0131t Belgesi al\u0131nan yap\u0131lar, Hazineye ait ta\u015f\u0131nmazlar \u00fczerine in\u015fa edilmi\u015fse, belge sahipleri ile kanuni veya akdi haleflerinin talepleri \u00fczerine, Bakanl\u0131k\u00e7a rayi\u00e7 bedel \u00fczerinden do\u011frudan bunlara sat\u0131labilecek.\r\n\r\nYine belgeli yap\u0131lar, belediyelere ait ta\u015f\u0131nmazlar \u00fczerine in\u015fa edilmi\u015fse, Yap\u0131 Kay\u0131t Belgesi sahipleri ile bunlar\u0131n kanuni veya akdi haleflerinin talepleri \u00fczerine, bedeli ilgili belediyesine \u00f6denmek kayd\u0131yla rayi\u00e7 bedel \u00fczerinden belediyelerce do\u011frudan sat\u0131labilecek. (AA)