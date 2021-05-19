Obama kafa karıştırdı: Ne olduklarını bilmiyoruz

Pentagon'un kaydetti\u011fi ve FLIR1 ad\u0131 verilen tan\u0131mlanamayan u\u00e7an obje (UFO) g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri g\u00fcndemdeki etkisini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. \r\n,Bir sava\u015f pilotu taraf\u0131ndan 2015 y\u0131l\u0131nda kaydedildi\u011fi \u00f6\u011frenilen g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerin ard\u0131ndan, Eski ABD Ba\u015fkan\u0131 Barrack Obama'dan kafalar\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131ran bir a\u00e7\u0131klama geldi.,Obama, ortal\u0131kta g\u00f6ky\u00fcz\u00fcnde tam olarak ne oldu\u011funu bilmedikleri objelere ait g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerin bulundu\u011funu s\u00f6yledi. ,Tam olarak nas\u0131l hareket ettiklerini ve y\u00f6nlerini bilmediklerini kaydeden Obama, bahsi ge\u00e7en objelerin kolay a\u00e7\u0131klanabilir bir rotalar\u0131n\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, tahminine g\u00f6re insanlar\u0131n halen bu i\u015fin ara\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131na olduk\u00e7a \u00f6nem verdiklerini d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi. Obama, "Ama bug\u00fcn size s\u00f6yleyebilecek ba\u015fka bir \u015feyim yok" dedi.\r\n,OKYANUSUN 35 B\u0130N FEET YUKARISINDA G\u00d6R\u00dcLD\u00dc\r\n\r\nPentagon 2015 y\u0131l\u0131nda \u00e7ekilen g\u00f6r\u00fcnt\u00fclere FLIR1 ad\u0131n\u0131 verdi\u011fi bir video kaydetti. G\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde bir cismin g\u00f6ky\u00fcz\u00fcnde hareket etti\u011fi g\u00f6r\u00fcl\u00fcrken, cisim; Atlantik Okyanusunun 35 bin feet yukar\u0131s\u0131nda \u00fc\u00e7gen \u015feklinde bir obje Pentagon taraf\u0131ndan tan\u0131mlanamayan u\u00e7an nesne olarak nitelendirildi.,TAK\u0130P ED\u0130LEMEYECEK HIZDA\r\n\r\nFoto\u011fraf\u0131 \u00e7eken pilotun Pentagon raporunda yer alan ifadesinde yer alan bilgiye g\u00f6re; cisim takip edilemeyecek bir h\u0131zda g\u00f6zden kayboldu.\r\n,PENTAGON, ARA\u015eTIRMA \u0130\u00c7\u0130N DEPARTMAN KURDU\r\n\r\nPentagon, ge\u00e7ti\u011fimiz d\u00f6nemde UFO g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini ara\u015ft\u0131racak yeni bir g\u00f6zlem birimi kurdu.,Konu ili\u015fkin a\u00e7\u0131klamalarda bulunan Pentagon S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Gough, ekibin resmi ad\u0131n\u0131n Tan\u0131mlanamayan Hava Fenomenleri \u00c7al\u0131\u015fma Grubu oldu\u011fu duydurmu\u015ftu.\r\n,Tan\u0131mlanamayan Hava Fenomenleri \u00c7al\u0131\u015fma Grubu'nun g\u00f6revi ise san\u0131lan\u0131n aksine uzayl\u0131lar\u0131n pe\u015fine d\u00fc\u015fmek de\u011fil, tan\u0131mlanamayan obje ve olaylar\u0131n do\u011fas\u0131n\u0131 ve kayna\u011f\u0131n\u0131 ara\u015ft\u0131rmak olarak kaydedildi.\r\n,PENTAGON, UFO G\u00d6R\u00dcNT\u00dcLER\u0130 YAYINLAMI\u015eTI\r\nPentagon, donanma pilotlar\u0131n\u0131n g\u00f6rev s\u0131ras\u0131nda kayda ald\u0131klar\u0131 UFO (Unidentified Flying Object - Tan\u0131mlanamayan U\u00e7an Obje) oldu\u011fu iddia edilen u\u00e7an cisimlere ili\u015fkin g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri ge\u00e7ti\u011fimiz aylarda yay\u0131nlam\u0131\u015ft\u0131.,Pentagon, daha \u00f6nce \u00f6zel bir \u015firket taraf\u0131ndan yay\u0131nlanan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerdeki u\u00e7an cisimlerle ilgili "tan\u0131mlanamayan u\u00e7an nesneler" ifadesini kullanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Yay\u0131nlanan \u00fc\u00e7 videodan ilkinin 2004, di\u011fer ikisinin 2015'te kaydedildi\u011fi belirtilirken, g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerin kamuoyunu ayd\u0131nlatmak amac\u0131yla payla\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131n alt\u0131 \u00e7izilmi\u015f, videolardaki u\u00e7an cisimlerin niteli\u011fine y\u00f6nelik bilgi olmad\u0131\u011f\u0131 ve bunlar\u0131n tan\u0131mlanamayan stat\u00fcde kalmaya devam ettikleri belirtilmi\u015fti.\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz d\u00f6nemde Amerika Birle\u015fik Devletleri'nin Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n 2007-2012 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda bir UFO tan\u0131mlama program\u0131n\u0131 fonlad\u0131\u011f\u0131 belirlenmi\u015fti.\r\n\r\nUFO KARELER\u0130N\u0130N G\u0130ZEM\u0130 ONLARCA YILDIR \u00c7\u00d6Z\u00dcLEM\u0130YOR\r\nOnlarca y\u0131ld\u0131r tart\u0131\u015fma konusu olan ve UFO'lar\u0131n varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 kan\u0131tlad\u0131\u011f\u0131 iddia edilen foto\u011fraflar\u0131n s\u0131rr\u0131 aradan ge\u00e7en zamana ra\u011fmen hala \u00e7\u00f6z\u00fclm\u00fc\u015f de\u011fil.,Amerikan Merkezi \u0130stihbarat Te\u015fkilat\u0131 (CIA), ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131llarda 1950 ve 60'l\u0131 y\u0131llarda ABD'de tavan yapan UFO g\u00f6zlemlerinin arkas\u0131nda "gizli u\u00e7ak denemelerinin" yer ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtmi\u015fti.\r\n\r\nCIA'den yap\u0131lan bu a\u00e7\u0131klamaya ra\u011fmen aralar\u0131nda 1957 y\u0131l\u0131nda Kaliforniya'daki Edwards Hava \u00dcss\u00fc'nde g\u00f6rev yapan bir pilotun \u00e7ekti\u011fi karenin de bulundu\u011fu UFO foto\u011fraflar\u0131 hala tart\u0131\u015fmalar\u0131n merkezinde yer al\u0131yor.