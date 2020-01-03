Ocak ayında dünyayı korkutan görüntü

BBC T\u00fcrk\u00e7e'nin haberine g\u00f6re denizde y\u00fczd\u00fckten sonra bas\u0131na konu\u015fan \u00fclkenin bat\u0131s\u0131nda bulunan Rauma b\u00f6lgesinin belediye ba\u015fkan\u0131 Yvonne Wold, "Bug\u00fcn insanlar ti\u015f\u00f6rtleriyle soka\u011fa \u00e7\u0131kt\u0131. S\u0131cakl\u0131k rekoru k\u0131r\u0131ld\u0131" dedi\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde NASA'n\u0131n yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 ve 2019 y\u0131l\u0131 sonundaki s\u0131cakl\u0131k dalgalar\u0131n\u0131 g\u00f6steren bu harita da olduk\u00e7a endi\u015fe verici. D\u00fcnyan\u0131n 'ate\u015fi' d\u00fc\u015fm\u00fcyor.\r\n,Yaz aylar\u0131nda Bel\u00e7ika, Hollanda ve Almanya'da hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 40 santigrat dereceyi a\u015f\u0131p rekorlar k\u0131rarken \u0130ngiltere'de de 38,7 derece ile rekor k\u0131r\u0131ld\u0131. D\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda hava s\u0131cakl\u0131klar\u0131n\u0131 inceleyen bir ara\u015ft\u0131rmaya g\u00f6re geride b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131m\u0131z Temmuz ay\u0131, d\u00fcnyada bug\u00fcne dek "kaydedilen en s\u0131cak ay" olabilir.\r\n,Alaska'da yaz aylar\u0131nda alt\u0131 g\u00fcn \u00fcst \u00fcste termometreler 26 derecenin \u00fcst\u00fcn\u00fc g\u00f6stererek \u00f6nceki rekorlar\u0131 a\u015ft\u0131. Rusya'n\u0131n kuzeyinde Arktik b\u00f6lgede milyonlarca hektarl\u0131k alanda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Hindistan'da su s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 ba\u015f g\u00f6sterdi, Japonya'da 5 bin ki\u015fi s\u0131ca\u011f\u0131n etkisiyle hastanede tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n,Gelelim d\u00fcnya i\u00e7in felaket senaryosuna... \u015eu an d\u00fcnya y\u00fczeyinde bulunan t\u00fcm buzullar\u0131n erimesi durumunda ortalama deniz suyu seviyesi 65 metre kadar y\u00fckselecek.\r\n,Normalde dondurucu so\u011fuklar\u0131n ya\u015fanmas\u0131 gereken b\u00f6lgede s\u0131cakl\u0131klar mevsim normallerinin 25 derece \u00fczerine \u00e7\u0131kt\u0131. Per\u015fembe g\u00fcn\u00fc Sunndalsora k\u00f6y\u00fcnde 19 derece ile en y\u00fcksek s\u0131cakl\u0131k \u00f6l\u00e7\u00fcld\u00fc. Bu, Norve\u00e7'te kay\u0131tlar\u0131n tutulmaya ba\u015flamas\u0131ndan beri kaydedilen en s\u0131cak Ocak g\u00fcn\u00fc oldu.\r\n,K\u00fcresel \u0131s\u0131nma nedeniyle iklimi de\u011fi\u015fen d\u00fcnya her yerden 'patlak' vermeye ba\u015flad\u0131. Bu kez bir k\u00f6t\u00fc haber de kuzey Avrupa \u00fclkesi Norve\u00e7'ten geldi.\r\n,NASA'n\u0131n ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 s\u0131cakl\u0131k haritas\u0131ndaki korkutan tablonun ard\u0131ndan bir k\u00f6t\u00fc haber de Norve\u00e7'ten geldi.\r\n,B\u00f6ylesine b\u00fcy\u00fck bir erimeyle birlikte devasa de\u011fi\u015fimler ka\u00e7\u0131n\u0131lmaz olacak. Bu da deniz seviyesine yak\u0131n kara par\u00e7alar\u0131n\u0131n denize kar\u0131\u015faca\u011f\u0131 anlam\u0131na geliyor. Bu korkun\u00e7 senaryonun ger\u00e7ekle\u015fmesi durumunda gezegenimizin ortalama \u0131s\u0131s\u0131 14 C'den 26 C'ye \u00e7\u0131kabilir. Biz bu s\u0131cakl\u0131k de\u011fi\u015fimini daha bug\u00fcnden hissederken, b\u00f6yle bir senaryodan sonra olacaklar\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnmek bile 'kabus'...\r\n\r\n,NASA'n\u0131n Uzay Ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 Enstit\u00fcs\u00fc (GISS) direkt\u00f6r\u00fc Gavin Schmidt, "D\u00fcnyan\u0131n herhangi bir yerinde ortalama s\u0131cakl\u0131klar\u0131n daha so\u011fuk olmas\u0131na ra\u011fmen, gezegen \u00fczerindeki s\u0131cakl\u0131klar\u0131n tamam\u0131 son 40 y\u0131lda g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz h\u0131zl\u0131 \u0131s\u0131nma e\u011filimine devam ediyor" dedi.\r\n