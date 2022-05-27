ODTÜ'de skandal! Ellerinde terörist fotoğrafıyla PKK sloganları attılar

.,Ellerinde PKK kurucusu Mazlum Do\u011fan'\u0131n foto\u011fraf\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131yan grup, \u00f6rg\u00fct lehine sloganlar\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 pankartlarla da y\u00fcr\u00fcd\u00fc.,\u0130ki y\u0131ld\u0131r ger\u00e7ekle\u015ftirilemeyen 'Devrim Y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc' bu y\u0131l ODT\u00dc'de yeniden yap\u0131ld\u0131. ,\u0130\u015fte o skandal g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler...,ODT\u00dc'de her sene 'Devrim Y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc' ad\u0131 alt\u0131nda d\u00fczenlenen etkinlik, 2 senedir pandemi sebebiyle ger\u00e7ekle\u015fmemi\u015fti.,ODT\u00dc'deki skandal g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri "Ankara \u00d6zg\u00fcr \u00d6\u011frenci \u0130nisiyatifi" isimli Twitter hesab\u0131 payla\u015ft\u0131.\r\n,Y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015fe kat\u0131lan ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK destek\u00e7isi bir grup, s\u00f6zde K\u00fcrdistan sloganlar\u0131 att\u0131.