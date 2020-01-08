Odun toplarken buldu, fotoğrafını çekip bilim adamlarına attı

Bir s\u00fcre b\u00f6lgede benzer bir ta\u015f arayan Candan, bulamay\u0131nca elindeki ta\u015f\u0131n g\u00f6k ta\u015f\u0131 olabilece\u011fini tahmin ederek evine g\u00f6t\u00fcrd\u00fc. Ta\u015f\u0131n foto\u011fraf\u0131n\u0131 \u00e7eken gen\u00e7, bir yorumda bulunmas\u0131 i\u00e7in bu alanda \u00e7al\u0131\u015fma yapan bilim adamlar\u0131na mail att\u0131.,Su kanal\u0131 kenar\u0131na yakla\u015fan Candan, b\u00f6lgedeki di\u011fer ta\u015flardan rengi farkl\u0131 olan bir ta\u015f g\u00f6rd\u00fc. Candan, g\u00fc\u00e7l\u00fckle bulundu\u011fu yerden \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 ta\u015f\u0131n, di\u011fer ta\u015flara g\u00f6re bir hayli a\u011f\u0131r oldu\u011funu fark etti.,Candan, g\u00f6z\u00fc gibi saklad\u0131\u011f\u0131 ta\u015f\u0131n g\u00f6k ta\u015f\u0131 olabilece\u011fini belirterek, yetkililerinden inceleme yapmas\u0131n\u0131 talep etti.,Mustafa Candan, 10 g\u00fcn \u00f6nce ailesiyle da\u011fa odun toplamaya gitti\u011finde su kanal\u0131 yak\u0131n\u0131nda ta\u015f\u0131 buldu\u011funu s\u00f6yledi.,Bulduklar\u0131 ta\u015f\u0131n o b\u00f6lgedeki t\u00fcm ta\u015flardan farkl\u0131 oldu\u011funu g\u00f6rd\u00fcklerini dile getiren Candan,\u201c \u00c7evrede dola\u015ft\u0131k ayn\u0131 renkte bir ta\u015f bulamad\u0131k. G\u00f6k ta\u015f\u0131 oldu\u011funu tahmin ediyoruz. 3,5 kilogram a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131 var. Bu ta\u015f\u0131n ne ta\u015f\u0131 oldu\u011funu \u00f6\u011frenmek istiyoruz" dedi.,Serik il\u00e7esinde ailesiyle mevsimlik i\u015f\u00e7i olarak \u00e7al\u0131\u015fan 12 ya\u015f\u0131ndaki Mustafa Candan, 10 g\u00fcn \u00f6nce yak\u0131ndaki bir da\u011fa odun toplamaya gitti.