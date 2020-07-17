Öğle yemeğini yemek için Çalıkuşu Feride’nin köyüne gidiyorlar

K\u00f6yl\u00fc kad\u0131nlar\u0131n i\u015fletti\u011fi konakta yemek yemek i\u00e7in gelen misafirler, "Buras\u0131 \u00e7ok g\u00fczel burada yemek yemek \u00e7ok keyifli 2,5 kilometre a\u015fa\u011f\u0131da \u015fehir merkezinden buraya 10 dakikada gelebiliyorsunuz. Burada hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 Bursa \u015fehir merkezine g\u00f6re 5 derece daha d\u00fc\u015f\u00fck. Yemekler \u00e7ok harika. Yapanlar\u0131n ellerine sa\u011fl\u0131k" dedi.,Y\u0131ld\u0131r\u0131m il\u00e7esi Zeyniler k\u00f6y\u00fc Uluda\u011f\u2019\u0131n eteklerinde olmas\u0131 sebebiyle adeta sakl\u0131 bir cennet. 800 rak\u0131mda bulunan k\u00f6y Bursa \u015fehir merkezine 5 dakika uzakl\u0131kta. ,K\u00f6ydeki hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 \u015fehir merkezine g\u00f6re 5 derece daha d\u00fc\u015f\u00fck. Hal b\u00f6yle olunca \u015fehirde \u00f6\u011fle yeme\u011fine \u00e7\u0131kacaklar solu\u011fu burada al\u0131yor.,,\u00c7al\u0131\u015fanlar yeme\u011fe \u00e7\u0131kmadan yar\u0131m saat \u00f6nce k\u00f6yde kad\u0131nlar\u0131n i\u015fletti\u011fi kona\u011f\u0131 arayarak sipari\u015flerini veriyor. 5-10 dakikada k\u00f6ye \u00e7\u0131kan \u00e7al\u0131\u015fanlar hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n 5 derece d\u00fc\u015fmesiyle s\u0131cak yaz g\u00fcnlerinde serin serin yemek yemenin keyfini \u00e7\u0131kart\u0131yor. ,Zeyniler k\u00f6y\u00fc kad\u0131nlar\u0131 ise k\u00f6yde konak a\u00e7\u0131p burada y\u00f6relerine has ev yemekleri yaparak ziyaret\u00e7ilerine sunuyor.,Uluda\u011f\u2019\u0131n harika do\u011fas\u0131 aras\u0131nda yemeklerini yiyen Bursal\u0131lar keyifli vakit ge\u00e7irerek i\u015flerine d\u00f6n\u00fcyor. K\u00f6y\u00fc manzaras\u0131 ve do\u011fal g\u00fczellikleriyle \u00e7ok say\u0131da ziyaret\u00e7iyi de a\u011f\u0131rl\u0131yor.,Zeyniler \u00c7al\u0131 Ku\u015fu Kalk\u0131nma Kooperatifi Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Mahinur Makar, "K\u00f6y\u00fcm\u00fcze gelin gelen ve k\u00f6y\u00fcm\u00fcz\u00fcn kendi k\u0131zlar\u0131 hepimiz kooperatif \u00e7at\u0131s\u0131 alt\u0131nda birle\u015ftik. \u0130\u015fletti\u011fimiz konakta gelen misafirlerimize hizmet veriyoruz. Burada 43 ortak kad\u0131n\u0131m\u0131z var. Bunlardan 23 tanesi burada aktif olarak \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Biz Ah\u0131ska T\u00fcrkleriyiz. Burada y\u00f6resel yemeklerimizi sunuyoruz. En me\u015fhur yeme\u011fimiz H\u0131ngal. Farkl\u0131 \u00e7e\u015fitlerde g\u00f6zleme yap\u0131yoruz. Do\u011fal meyve sular\u0131m\u0131z var. Burada yeti\u015fen meyvelerden kendimizin yapt\u0131\u011f\u0131 \u015ferbetler \u015fifa kayna\u011f\u0131. Konakta pi\u015fen yemekler kad\u0131nlar\u0131n evlerinde haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 yemeklerle ayn\u0131. K\u00f6y\u00fcm\u00fcz\u00fcn rak\u0131m\u0131 800. Bursa\u2019ya 5-10 dakika mesafedeyiz. \u015eehir merkezine 2,5 kilometre uzakl\u0131kta. \u015eehir merkezinden buraya gelmek \u00e7ok kolay. \u015eehre yak\u0131n\u0131z ama \u015fehrin kaosundan o derece uzaktay\u0131z. K\u00f6y\u00fcm\u00fcz\u00fcn rak\u0131m\u0131 y\u00fcksek oldu\u011fu i\u00e7in burada \u015fehir merkezine g\u00f6re 5 derece daha serinlik var. \u015eehirde s\u0131caktan bunalan \u00e7al\u0131\u015fanlar \u00f6\u011fle yemeklerini yemek i\u00e7in k\u00f6y\u00fcm\u00fczdeki kad\u0131nlar\u0131n i\u015fletti\u011fi kona\u011f\u0131 tercih ediyor. Yeme\u011fe \u00e7\u0131kmadan yar\u0131m saat \u00f6nce aray\u0131p sipari\u015flerini veriyorlar. 10 dakika buraya \u00e7\u0131k\u0131p yemeklerini yedikten sonra i\u015flerine d\u00f6n\u00fcyorlar. Burada hem yemek yiyorlar hemde nefes al\u0131p serinliyorlar" \u015feklinde konu\u015ftu.