Oğlu için başladı, şimdi gece gündüz üretim yapıyor

O\u011flu i\u00e7in \u00fcretmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 gl\u00fctensiz pi\u015fmaniye \u00fcretimi \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n kapsam\u0131n\u0131 geni\u015fletti\u011fini aktaran pi\u015fmaniye ustas\u0131 B\u00fclent K\u0131l\u0131\u00e7arslan, \u201cGl\u00fctensiz pi\u015fmaniye ve met helvas\u0131 yap\u0131m\u0131 i\u00e7in o\u011flumun \u00e7\u00f6lyak hastas\u0131 olmas\u0131ndan dolay\u0131 bu projeyi ba\u015flatm\u0131\u015ft\u0131k. \u015eimdi de bunlar\u0131n kal\u0131p makinesi ve \u00e7ikolata makinesini alarak bu t\u00fcr hastalar\u0131m\u0131z ile do\u011fal \u00fcr\u00fcn sevenlere \u00fcr\u00fcn\u00fc yapmak i\u00e7in projelerimiz biraz daha geni\u015flettik. Guletsiz olarak \u00fc\u00e7 \u00e7e\u015fit \u00fcretimimiz vard\u0131. \u015eimdi \u00e7ekme helvan\u0131n sadesini yapt\u0131k, \u00e7ikolatal\u0131s\u0131n\u0131 yapt\u0131k. \u00c7ikolatal\u0131 pi\u015fmaniye, sade saray helvas\u0131, \u00e7ikolatal\u0131 saray helvas\u0131 ve \u00e7ikolatal\u0131 met helvas\u0131n\u0131 yaparak \u00e7\u00f6lyak hastalar\u0131m\u0131za \u00fcr\u00fcnlerimizi biraz daha geni\u015fleterek \u00e7e\u015fidi artt\u0131rd\u0131k\u201d dedi.,Afyonkarahisar\u2019da pi\u015fmaniye ustas\u0131 B\u00fclent K\u0131l\u0131\u00e7arslan, o\u011flunun \u00e7\u00f6lyak hastas\u0131 olmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan o\u011flu ve o\u011flu gibi di\u011fer hastalar i\u00e7in gl\u00fctensiz pi\u015fmaniye \u00fcretmeye ba\u015flad\u0131. T\u00fcrkiye\u2019de ilk kez gl\u00fctensiz pi\u015fmaniye \u00fcretmeyi ba\u015faran K\u0131l\u0131\u00e7arslan, \u015fimdi patentini ald\u0131\u011f\u0131 pi\u015fmaniye, met halvas\u0131 ve \u00e7ekme helvan\u0131n \u00e7e\u015fitlerini art\u0131rarak Korona vir\u00fcs (Covid-19) d\u00f6neminde gece g\u00fcnd\u00fcz \u00e7al\u0131\u015farak \u00e7\u00f6lyak hastalar\u0131n\u0131n ihtiyac\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lamaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.,\u00dcretti\u011fi do\u011fal ve gl\u00fctensiz \u00fcr\u00fcnlerin ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131 g\u00fc\u00e7lendirdi\u011fini de belirten K\u0131l\u0131\u00e7arslan, \u201cGenleri oynanm\u0131\u015f tah\u0131llar\u0131n s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131na kar\u015f\u0131 gl\u00fctensiz \u00fcr\u00fcn olarak bol lif i\u00e7erdi\u011finden dolay\u0131 sindirimi kolayla\u015ft\u0131r\u0131r, ba\u011f\u0131\u015fl\u0131k sistemini korur. DNA\u2019s\u0131n\u0131 korudu\u011fu i\u00e7in mide, ba\u011f\u0131rsak ve meme kanserini \u00f6nler. Ayr\u0131ca kalbi korur, damarlar\u0131n plaklanmas\u0131 \u00f6nler. Tokluk hissi verir ve k\u00f6t\u00fc ya\u011flar\u0131 yakar. Kilo vermek isteyenler i\u00e7in de \u00e7ok faydal\u0131d\u0131r. Demir ve potasyum eksikli\u011fini giderir. \u00dcr\u00fcnlerimizin un kalitesi o kadar y\u00fcksek ki; derde \u015fifa veren kaliteli unlar kullanmaktay\u0131z. Genleri oynanm\u0131\u015f \u00fcr\u00fcnlere kar\u015f\u0131 \u00e7\u00f6lyakl\u0131 ve do\u011fal serenler i\u00e7in, sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir ya\u015fam i\u00e7in bu vazge\u00e7ilmez lezzeti halk\u0131m\u0131za, T\u00fcrkiye\u2019mize ve kronik hastal\u0131\u011f\u0131 olanlar i\u00e7in \u00fcretimimizi s\u00fcrd\u00fcrece\u011fiz in\u015fallah\u201d diye konu\u015ftu.,Ayr\u0131ca d\u00fc\u015f\u00fck proteinli besinler hastal\u0131\u011f\u0131 olan fenilketon\u00fcri (PKU) hastalar\u0131 i\u00e7in de \u00e7al\u0131\u015fma yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden pi\u015fmaniye ustas\u0131 K\u0131l\u0131\u00e7arslan, \u201cOnlarda istekte bulundular bize. D\u00fc\u015f\u00fck proteinli olarak bir met helvas\u0131 \u00fcretimini ba\u015fard\u0131k. Ayr\u0131ca saray helvas\u0131n\u0131 da y\u00fczde 95 oran\u0131nda ba\u015fard\u0131k. Bunlar i\u00e7in ek bir imalat hane, ek bir ekipmana ihtiyac\u0131m\u0131z var. \u0130n\u015fallah bunu devletimizin deste\u011fiyle yap\u0131lacak daha \u00e7ok \u00fcr\u00fcn var\u201d dedi.,Pandemi s\u00fcreci boyunca hastalar\u0131n ihtiyac\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lamak i\u00e7in \u00fcretimi durdurmad\u0131klar\u0131n\u0131 belirtken K\u0131l\u0131\u00e7arsal \u015fu ifadelere yer verdi:,\u201cGelen talepleri m\u00fcmk\u00fcn oldu\u011funca kar\u015f\u0131lamaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. \u0130nsanlardaki kronik rahats\u0131zl\u0131klar\u0131ndan dolay\u0131 bu lezzeti tadanlar \u00e7\u00f6lyak hastalar\u0131m\u0131zdan daha \u00e7ok \u00fcr\u00fcn almaya ba\u015flad\u0131lar. Yurtd\u0131\u015f\u0131ndan dahi \u00fcr\u00fcnlerimizi g\u00f6r\u00fcp buraya gelip alan vatanda\u015flar\u0131m\u0131z var. Pandemi s\u00fcrecinde hastalar\u0131m\u0131z\u0131n ihtiyac\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131layabilmek i\u00e7in bu \u00fcretimi durdurmad\u0131k. K\u0131sa k\u0131sada olsa onlar\u0131n ihtiyac\u0131 kadar sadece \u00e7\u00f6lyak hastalar\u0131na \u00fcretim yapt\u0131k. Ama bu pandemi s\u00fcrecinden dolay\u0131 bu ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemini g\u00fc\u00e7lendirici de\u011ferli vitaminli unlar\u0131 kulland\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131, her insan\u0131m\u0131z\u0131n sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in \u015fiddetle tavsiye ediyorum.\u201d,Afyonkarahisar\u2019da o\u011flu gibi \u00e7\u00f6lyak hastalar\u0131na gl\u00fctensiz pi\u015fmaniye \u00fcretmeyi ba\u015faran pi\u015fmaniye ustas\u0131, Korona vir\u00fcs (Covid-19) s\u00fcreci boyunca gece g\u00fcnd\u00fcz demeden \u00fcretime devam ediyor.