Öğretmen dizisi final yapıyor! (Öğretmen final bölümü ne zaman?)

Geçtiğimiz haftalarda Güvercin, Yeni Hayat, Çatı Katı Aşk ve Şeref Sözü gibi iddialı yapımlar final yapmıştı. Bir dizi final yapanlar kervanına katıldı.