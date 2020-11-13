Öğretmen dizisi final yapıyor! (Öğretmen final bölümü ne zaman?)

FOX ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan ve ba\u015frollerinde \u0130lker Kaleli, Ceren Moray, Serhat K\u0131l\u0131\u00e7, Afra Sara\u00e7o\u011flu ve Serkan Keskin'in yer ald\u0131\u011f\u0131 \u00d6\u011fretmen dizisi ekranlara veda etmeye haz\u0131rlan\u0131yor. Pandemi d\u00f6neminden \u00f6nce \u00c7ar\u015famba ak\u015famlar\u0131 yay\u0131nlanan ancak Sen \u00c7al Kap\u0131m\u0131 dizisinin yakalad\u0131\u011f\u0131 ba\u015far\u0131dan \u00f6t\u00fcr\u00fc g\u00fcn\u00fc de\u011fi\u015ftirilen dizi, Pazar ak\u015fam\u0131 izleyiciyle bulu\u015fuyordu. Beklenen reyting oranlar\u0131na ula\u015famayan dizi, 9. b\u00f6l\u00fcm\u00fc ile ekranlara veda edecek.,36 b\u00f6l\u00fcm s\u00fcrmesi planlanan dizinin bu kadar erken final karar\u0131 alma sebebi reyting oranlar\u0131 oldu. Kadrosunda birbirinden ba\u015far\u0131l\u0131 bir\u00e7ok oyuncuya yer veren \u00d6\u011fretmen dizisi, son b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle Total reyting grubunda ilk 10\u2019a giremezken, AB\u2019de ise 7. s\u0131rada yer alabildi. \u00d6\u011fretmen dizisi, idealist bir \u00f6\u011fretmenin olduk\u00e7a s\u0131ra d\u0131\u015f\u0131 bir yolla \u00f6\u011frencilerine ders verme hikayesi anlat\u0131l\u0131yor.,\u00d6\u011eRETMEN D\u0130Z\u0130S\u0130 8. B\u00d6L\u00dcMDE NELER OLDU?\r\n\r\nTaner\u2019le y\u00fczle\u015fmesinden sonra Akif, kendine olan g\u00fcvenini tamamen kaybetmi\u015ftir. Art\u0131k g\u00f6rev Akif\u2019tedir. Ak\u015fam sekize kadar hem kendini hem de \u00f6\u011frencilerini yapt\u0131klar\u0131nda hakl\u0131 oldu\u011funa ikna etmelidir. Fakat kendi haf\u0131zas\u0131na bile g\u00fcvenemiyorken bunu nas\u0131l ba\u015faracakt\u0131r? Sonunda her \u015feyi hat\u0131rlamay\u0131 ba\u015faran Zeynep ise Akif\u2019e, onu ikna edebilmek i\u00e7in zaman\u0131nda ula\u015fabilecek midir?,\u00d6\u011eRETMEN D\u0130Z\u0130S\u0130N\u0130N KONUSU\r\n\r\nFizik \u00f6\u011fretmeni Akif Erdem; \u00f6\u011frencilerine bir 'insanl\u0131k dersi' vermek istemektedir. Yaln\u0131z Akif \u00d6\u011fretmen; bildi\u011fimiz, al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u00f6\u011fretmenlerden daha farkl\u0131 bir ders anlatma y\u00f6ntemi kullanmaktad\u0131r.\r\n\r\nAkif Erdem, bu son dersi i\u00e7in \u00f6ncelikle K\u00fc\u00e7\u00fckkap\u0131 Lisesi 12A s\u0131n\u0131f\u0131n\u0131 rehin al\u0131r ve bir bomba kullanarak s\u0131n\u0131f\u0131 okulun geri kalan\u0131ndan kopart\u0131r. \u00c7ocuklar ve Akif art\u0131k d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kamayacaklard\u0131r\u2026 Ve Akif \u00d6\u011fretmen; \u00e7ocuklara bir soru sorar: "12A s\u0131n\u0131f\u0131 \u00f6\u011frencisi R\u00fcya \u00d6rnek\u2019in \u00f6l\u00fcm\u00fcne aran\u0131zdan kim sebep olmu\u015ftur?",Rehin al\u0131nan gen\u00e7lerin bu durumdan kurtulmalar\u0131n\u0131n tek bir yolu vard\u0131r; do\u011fruyu s\u00f6ylemek!\r\n\r\n\u00c7ocuklara ve hatta t\u00fcm \u00fclkeye 'iyi insan' olman\u0131n \u00f6nemini anlatan, empati kurmay\u0131 ve d\u00fc\u015f\u00fcnmeyi \u00f6\u011freten Akif \u00d6\u011fretmen\u2019i zamanla anlayacak ve \u00e7ok sevecek olan \u00f6\u011frenciler; yapt\u0131klar\u0131 yanl\u0131\u015flar\u0131n fark\u0131na var\u0131p son derslerini ba\u015far\u0131yla tamamlayacaklard\u0131r.,B\u00fcy\u00fck umutlarla yay\u0131n hayat\u0131na ba\u015flayan ancak koronavir\u00fcs nedeniyle ilk d\u00f6rt b\u00f6l\u00fcmden sonra ara vermek zorunda kalan \u00d6\u011fretmen dizisi i\u00e7in final karar\u0131 al\u0131nd\u0131. Reyting yar\u0131\u015f\u0131nda bekleneni veremeyen dizi, 15 Kas\u0131m Pazar g\u00fcn\u00fc 9. b\u00f6l\u00fcm\u00fc ile ekranlara veda edecek.,Ge\u00e7ti\u011fimiz haftalarda G\u00fcvercin, Yeni Hayat, \u00c7at\u0131 Kat\u0131 A\u015fk ve \u015eeref S\u00f6z\u00fc gibi iddial\u0131 yap\u0131mlar final yapm\u0131\u015ft\u0131. Bir dizi final yapanlar kervan\u0131na kat\u0131ld\u0131.