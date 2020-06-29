Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor

'Gen\u00e7 \u00c7ift\u00e7i' projesi kapsam\u0131nda devlet deste\u011fi alan Yunus Orkin, orta\u011f\u0131 Cengiz Do\u011fan ile birlikte yeti\u015ftirdikleri kazlar\u0131 yumurta, civciv ve etlik olarak b\u00f6lge illerine sat\u0131yor. ,Kaz yeti\u015ftiricisi Orkin, G\u00fcroymak'ta ve Hask\u00f6y'de bulunan \u00e7iftliklerde bu y\u0131l 30 bin civciv \u00fcrettiklerini, bu y\u0131l sonuna kadar hedeflerinin 80-100 bin civar\u0131nda oldu\u011funu s\u00f6yledi.,"Orkin, "Kaz yeti\u015ftirme i\u015fine 6 y\u0131l \u00f6nce hobi olarak 14 kazla ba\u015flad\u0131m. \u0130\u015fimi b\u00fcy\u00fctmek i\u00e7in 'Gen\u00e7 \u00c7ift\u00e7i' projesi kapsam\u0131nda k\u00fc\u00e7\u00fck bir destek alarak i\u015fimi b\u00fcy\u00fctt\u00fcm. B\u00f6lgemiz kaz yeti\u015ftiricili\u011fi i\u00e7in m\u00fckemmel bir b\u00f6lge ve hak etti\u011fi de\u011fere ula\u015fma yolundu. \u0130\u015fimizi b\u00fcy\u00fctt\u00fck. \u00dcretimimiz \u00e7ok g\u00fczel. Bu kazlar dam\u0131zl\u0131k oldu\u011funda tanesi 250-300 liradan al\u0131c\u0131 buluyor. Bir haftal\u0131k civcivlerimiz 80-90 lira aras\u0131nda de\u011fi\u015fen fiyatlara al\u0131c\u0131 buluyor. \u00c7ok karl\u0131 bir i\u015f, \u00fcreticilerimize tavsiye ediyorum. Bu b\u00f6lgedeki gen\u00e7lerimize \u00f6zellikle sesleniyorum. Gidip bat\u0131da in\u015faatlarda \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131nlar. Gelip kendi k\u00f6ylerinde imkanlar\u0131 varsa bu i\u015fi yaps\u0131nlar, \u00e7ok karl\u0131 bir i\u015f. Biz bu kazlar\u0131 \u00fcreticiye geri alma garantisiyle sat\u0131yoruz. Kar oran\u0131 koyun ve ke\u00e7iye nazaran daha da y\u00fcksek" diye konu\u015ftu.'Gen\u00e7 \u00c7ift\u00e7i' projesi kapsam\u0131nda devlet deste\u011fi alan Yunus Orkin, orta\u011f\u0131 Cengiz Do\u011fan ile birlikte yeti\u015ftirdikleri kazlar\u0131 yumurta, civciv ve etlik olarak b\u00f6lge illerine sat\u0131yor. Kaz yeti\u015ftiricisi Orkin, G\u00fcroymak'ta ve Hask\u00f6y'de bulunan \u00e7iftliklerde bu y\u0131l 30 bin civciv \u00fcrettiklerini, bu y\u0131l sonuna kadar hedeflerinin 80-100 bin civar\u0131nda oldu\u011funu s\u00f6yledi.,"\u00d6\u011fretmenlik mesle\u011fini b\u0131rakarak bir s\u00fcre in\u015faat sekt\u00f6r\u00fcnde \u00e7al\u0131\u015fan, daha sonra kazlara olan ilgisinden dolay\u0131 Mu\u015f'un Hask\u00f6y il\u00e7esine gelen Cengiz Do\u011fan, \u00e7iftli\u011finde 3 bine yak\u0131n kaz oldu\u011funu s\u00f6yledi. Orta\u011f\u0131 ile birlikte hedeflerinin kaz \u00e7iftli\u011fini daha da b\u00fcy\u00fctmek oldu\u011funu belirten Do\u011fan, "\u00d6\u011fretmenli\u011fi b\u0131rak\u0131p bir s\u00fcre in\u015faat sekt\u00f6r\u00fcnde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131ktan sonra kaz yeti\u015ftiricili\u011fine olan merak\u0131m ve bu sekt\u00f6rdeki kazan\u00e7 beni kaz yeti\u015ftiricili\u011fine y\u00f6neltti. Yakla\u015f\u0131k 2 y\u0131l \u00f6nce bu i\u015fe girdim. Yeti\u015ftirdi\u011fimiz kaz cinsi gerek et gerekse yumurta a\u00e7\u0131s\u0131ndan verimli olan bir t\u00fcrd\u00fcr. Almanya'da Mast ad\u0131 ile biliniyor. Son 3 y\u0131ld\u0131r da \u00fclkemizde bir\u00e7ok \u00e7iftlikte yeti\u015ftiriliyor. Verimi ve ticari kombin olarak getirisi ile \u00e7ok \u00f6nemlidir. \u00dclkemizde kaz denildi\u011finde akla ilk gelen k\u00f6y kazlar\u0131m\u0131z oluyor. Oysa ki bu Mast kaz\u0131 yerli kaza g\u00f6re kat kat daha verimli oldu\u011funu g\u00f6rd\u00fck. B\u00fct\u00fcn giri\u015fimcilere de sesleniyorum. Bu i\u015fi yaps\u0131nlar. Ancak tek \u015fartla; bunu yaparken, \u00f6zellikle bu i\u015fin hakk\u0131n\u0131 vereceklerse yaps\u0131nlar. Bunu hobi olarak yapay\u0131m derlerse hi\u00e7 yapmas\u0131nlar" dedi.,Do\u011fan s\u00f6zlerini \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc:"\u00c7ok karl\u0131 bir i\u015f, getirisi \u00e7ok y\u00fcksek bir i\u015f. Bu i\u015fe bin adet kazla ba\u015flad\u0131m. Bu meslekte 2'nci y\u0131l\u0131m. Bu y\u0131l 30 bin adet civciv satt\u0131m. Hedefim bu y\u0131l 80-100 bin civar\u0131nda civciv \u00fcreterek satmakt\u0131r. Onu da bu y\u0131l ba\u015faraca\u011f\u0131ma inan\u0131yorum. \u015eu anda bin ana\u00e7, bine yak\u0131n da 2 ayl\u0131k civcivlerimiz var. Bunu in\u015fallah y\u0131l sonuna kadar \u00e7ok g\u00fczel yerlere ta\u015f\u0131yaca\u011f\u0131ma inan\u0131yorum. \u0130klim ve co\u011frafya olarak b\u00f6lgemiz kaz yeti\u015ftiricili\u011fine elveri\u015flidir. \u00d6zellikle iklim ve mera alanlar\u0131m\u0131z \u00e7ok g\u00fczeldir. Bu olmazsa sadece kazlara yem vermekle olmuyor. Kazlar y\u00fczde 70 oran\u0131nda meralarda otlayarak da doyuyor. Mast kaz\u0131 hi\u00e7 kara gereksinim duymadan kendi ya\u011f\u0131n\u0131 olu\u015fturan ve en lezzetli kaz cinsidir. Bunlar\u0131 ba\u015fta Irak, Kuveyt, \u0130ran olmak \u00fczere baz\u0131 Orta Do\u011fu \u00fclkelerine sat\u0131yoruz. Son zamanlarda Do\u011fu ve G\u00fcneydo\u011fu illerinden de ra\u011fbet gelmektedir. Bir kaz\u0131 et olarak de\u011fil, civciv olarak \u00fcretip sat\u0131yoruz. Ancak et olarak da sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda ciddi girdiler sa\u011fl\u0131yor",,Bitlis'in G\u00fcroymak il\u00e7esinde 6 y\u0131l \u00f6nce 14 kazl