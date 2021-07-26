Öğretmenliği bıraktı tavşan çiftliği kurdu

\u015eu an ayl\u0131k yakla\u015f\u0131k 2 ton tav\u015fan \u00fcretip kilosunu 45 TL'den turistik b\u00f6lgelere g\u00f6nderen Mesuto\u011flu, tav\u015fan etini \u00f6zellikle Arap ve Avrupa \u00fclkelerinden gelen turistlerin tercih etti\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,3 ayl\u0131k sipari\u015fin dolu oldu\u011funu vurgulayan Mesuto\u011flu, \u015fu an yeni sipari\u015f almad\u0131klar\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\n,Tav\u015fan etinin yan\u0131 s\u0131ra kulaklar\u0131n\u0131n, derisinin, g\u00fcbresinin ve ba\u011f\u0131rsaklar\u0131n\u0131n sanayi ve hayvan mamas\u0131nda da kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Mesuto\u011flu, tav\u015fanlar\u0131n erkeklerinin sadece kesime gitti\u011fini, ana\u00e7 tav\u015fanlar\u0131n ise g\u00fcbre ve tav\u015fan \u00fcretiminde kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.,Turizm sezonunun a\u00e7\u0131lmas\u0131 ile birlikte ayl\u0131k 2 ton tav\u015fan etinin yurt i\u00e7i \u00fcretime kazand\u0131r\u0131larak yurt d\u0131\u015f\u0131ndan gelen sipari\u015flere yeti\u015femediklerini ifade eden Kas\u0131m Mesuto\u011flu, \u201c1737 tane ara\u00e7 tav\u015fan\u0131m\u0131z var. Adana \u00e7ok s\u0131cak oldu\u011fu i\u00e7in klimalarla tav\u015fanlar\u0131 serinletmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Erkekler kesimlik oluyor. Antalya ve turistik y\u00f6relere gidiyor. K\u0131s\u0131tlama sonras\u0131 otellerin a\u00e7\u0131lmas\u0131 ile talepler \u00e7ok ciddi artt\u0131. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki aylarda rezervasyon var. Onun haricinde al\u0131m garantisi verdi\u011fimiz i\u00e7in 75 ilde tav\u015fan \u00fcretimi i\u00e7in talep oldu ve \u00fcretim yap\u0131l\u0131yor. Hem dam\u0131zl\u0131k hem de etlik tav\u015fan olarak bekledi\u011fimizin \u00fczerinde bir talep var. Hem Avrupa hem de Arap \u00fclkelerinden talep var. Her ay almak \u00fczere istiyorlar. Almanya, \u0130talya, \u0130ngiltere, Fransa, Dubai, Katar, Kuveyt, Bahreyn, L\u00fcbnan gibi \u00fclkelerden talep var. Ayl\u0131k 2 ton ancak temin edebiliyoruz ve yurt i\u00e7i ihtiyac\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131l\u0131yoruz \u015fu an\u201d dedi.\r\n\r\n,Kaynak: \u0130HA,Adana\u2019n\u0131n ilk etlik tav\u015fan \u00e7iftli\u011fini kuran Kas\u0131m Mesuto\u011flu, 10 adet Yeni Zelanda tav\u015fan\u0131yla ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 \u00fcretimi 1737 ana\u00e7 tav\u015fana \u00e7\u0131kararak ger\u00e7ekle\u015ftiriyor. Mesuto\u011flu, s\u0131caklar\u0131n tav\u015fanlar\u0131 olumsuz etkilememesi i\u00e7in de 4 klima ve 5 pervane ile tesisi iklimlendiriyor.\r\n\r\n,Adana\u2019n\u0131n \u0130mamo\u011flu il\u00e7esinde \u00f6\u011fretmenli\u011fi b\u0131rakarak tav\u015fan \u00e7iftli\u011fi kuran Kas\u0131m Mesuto\u011flu, ayda yakla\u015f\u0131k 2 ton tav\u015fan eti \u00fcretip turistik b\u00f6lgelere g\u00f6nderiyor.\r\n