Oğullarını askere teslim eden aile kaza yaptı: 3 ölü

Kaza, Samsun'un Kavak il\u00e7esi Samsun- Ankara karayolunun 34. kilometresinde saat 12.30 s\u0131ralar\u0131nda meydana geldi. ,Edinilen bilgiye g\u00f6re, \u0130stanbul Esenyurt'ta ikamet eden Mustafa \u00c7elik (47), vatani g\u00f6revini yapmas\u0131 i\u00e7in o\u011flu M\u00fcrsel \u00c7elik (24) ile birlikte yan\u0131na e\u015fi G\u00fclbahar \u00c7elik (41) ve di\u011fer o\u011flu G\u00fcrsel \u00c7elik'i (22) de alarak bu sabah Samsun'a geldi. ,M\u00fcrsel \u00c7elik'i askeri birli\u011fine teslim eden aile \u0130stanbul'a geri d\u00f6nerken baba Mustafa \u00c7elik idaresindeki 59 SG 301 plakal\u0131 hafif ticareti ara\u00e7 direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan \u00e7\u0131karak yolun sa\u011f\u0131ndaki su kanal\u0131na girip 50 metre s\u00fcr\u00fcklendi. ,Kazada, Mustafa \u00c7elik, e\u015fi G\u00fclbahar \u00c7elik ile o\u011flu G\u00fcrsel \u00c7elik a\u011f\u0131r yaraland\u0131. ,Yaral\u0131lar, 112 ekipleri taraf\u0131ndan ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Baba ile o\u011flu Kavak Devlet Hastanesi'nde, anne de Samsun E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi'nde hayatlar\u0131n\u0131 kaybetti.,Anne G\u00fclbapar \u00c7elik ise ilk m\u00fcdahalesinin ard\u0131ndan Samsun E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi'ne sevk edildi. \r\n,Kazada hayat\u0131n\u0131 kaybeden ailenin Tokat Almus n\u00fcfusuna kay\u0131tl\u0131 oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. Kazayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.