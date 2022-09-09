Okan Buruk: Bu kadar değişimi ben de beklemiyordum

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, GS TV’ye gündemle alakalı açıklamalarda bulundu. 3 aylık süreci değerlendiren Buruk, "Türkiye’nin en büyük kulübü. Hem Türkiye’de hem de Avrupa’da en başarılı kulübü. Ülkemizin gururu Galatasaray. Hedefler ne olabilir, 'Sadece tek hedef şampiyonluk' dedim. Bu yolda geçen senin üzerimizde kalan yenilenme gerekiyordu. Seçimle başladı. Dursun başkanımız ve yönetimiyle göreve geldi. Daha sonra teknik direktör seçimi. Sonra yeni oyuncular. İnanılmaz hızlı geçti. Haziran 27'de ilk antrenmana başladık. Hızlı ve yoğun geçti. Bir yandan hazırlıklar oldu. Onun ardından transfer çalışmaları oldu. Çok kolay olan bir şey değil. Bu sene inanılmaz bir değişim oldu. Geçen senenin üzerimizden etkilerini atmak istedik. Son maçta da taraftarımızla birlikte geçen seneyi unutturan, bu senenin heyecanı, isteği ortaya koyan bir takım çıktı. Çok yoğun çalıştık. Erden bey ile yoğun mesaimiz var. Kendi aramızda Cenk bey, Ayhan Akman ve Uğur’un inanılmaz bir temposu vardı. Ben 4 gündür tesisten çıkmadım. Genel olarak istediğimiz gibi gitti. Hoca olarak mutluyum. Bir sinerji yakaladığımızı düşünüyoruz" diye konuştu.