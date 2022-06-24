Okan Buruk için imza töreni düzenlendi... "Şu an dünyanın en mutlu insanlarından biriyim"

Galatasaray yeni Teknik Direktörü Okan Buruk’un imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in katılımıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Buruk ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandı. Törende konuşan Başkan Özbek, "Bugün Galatasaray için yeni bir başlangıç. Uzun vadeli planlarımızın ilk adımı. Kombinelerimize büyük ilgi var. Bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Çıktığımız bu yolda yalnız bırakmayacaklarına eminim. İlk günden gösterdiler. Büyük teşekkürü hakediyorlar. Bugün Galatasaraylı Okan Buruk’un yuvasına dönmesinin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Okan kardeşimizin bugün burada olmasının sebebi sadece Galatasaraylı olması değil. Yakaladığı başarılarla burada olmayı hak ediyor. Galatasaray’ın içindeki değerleri daha çok güçlü koruyabilmesi için bu imzanın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Okan hocamız 17 Mayıs 1992’de Bakırköy maçında ilk kez Galatasaray formasını giydi. 17 Mayıs 2000’de o kupayı gözyaşları içinde kaldırdı. Okan hoca Türkiye’de şampiyonluğa ulaşmış en genç teknik direktörlerden biri. Birlikte çıktığımız bu yolda, hepimizin gurur duyacağı bir Galatasaray Okan hocamıza daha yakın. Okan hocamıza ve ekibine başarılar diliyorum. Bu birlikteliğin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.